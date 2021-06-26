Doğu Asya’da 20.000 Yıl Önce Başka Bir Koronavirüs Salgını Çıktığı Keşfedildi

Son 20 yılda insanlar, SARS, MERS ve Covid-19 dahil olmak üzere koronavirüslerin neden olduğu bir dizi salgınla karşı karşıya kaldı. Ancak yeni araştırmalar, insanların binlerce yıl önce hastalıkla karşılaşmış olabileceğini öne sürüyor.

Current Biology bilimsel dergisinde Perşembe günü yayınlanan bir araştırmaya göre, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir araştırma ekibi, Doğu Asya'da 20.000 yıldan fazla bir süre önce patlak veren bir koronavirüs salgınının kanıtlarını buldu.

Araştırmada, araştırmacılar dünya çapında 26 farklı popülasyondan 2.500'den fazla insanın genomlarını incelediler. Doğu Asya'daki günümüz insanlarının DNA'sında genetik izler bırakan insan genomunun koronavirüslerle en erken etkileşimini saptadılar.

Başyazar Yassine Souilmi, araştırdıkları genomların, yüz binlerce yıl geriye giden insanlar hakkında evrimsel bilgiler içerdiğini söyledi - bu bilgiyi deşifre etmeyi ancak son yıllarda öğrenmiştik.

Virüsler kendilerinin kopyalarını oluşturarak çalışırlar. Ancak, çoğaltmayı yapmak için kendi araçlarına sahip değiller. Souilmi, "Yani aslında bir merkeze bağımlılar ve bu yüzden bir merkezi işgal ediyorlar ve sonra kendi kopyalarını oluşturmak için makinelerini kaçırıyorlar" dedi.

İnsan hücrelerinin kaçırılması, şimdi gözlemleyebileceğimiz bir iz bırakıyor - atalarımızın bir zamanlar koronavirüslere maruz kaldığı ve bunlara adapte olduğuna dair somut kanıtlar sunuyor.

Genomlarda araştırmacılar, Çin, Japonya ve Vietnam'da bulunan beş farklı popülasyonda bir koronavirüs ile ilgili bu genetik sinyalleri buldular. Souilmi, salgının bu ülkelerin daha da ötesine yayılabileceğini, ancak bölgenin diğer bölgelerinde veri bulunmadığını, bu yüzden bilmenin mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

Souilmi, araştırmacıların bu popülasyonlardan etkilenen bir grubun kendilerini koronavirüsten korumaya yardımcı olan faydalı bir mutasyon geliştirdiğini bulduğunu söyledi. Mutasyonu olanların hayatta kalma konusunda "bir avantajı" olduğunu söyledi -- yani zamanla nüfus mutasyona sahip olmayanlara göre daha fazla insandan oluşuyordu.

Souilmi, "Uzun bir süre boyunca ve maruz kalma boyunca, bu onların soyundan gelenlerin genomlarında çok, çok net bir işaret bırakıyor." Dedi. "Ve bu, aslında bu eski salgını tespit etmek için kullandığımız imza ve aynı zamanda bu eski salgının zamanlaması."

Çalışma, koronavirüs vebasının farklı bölgeler arasında ayrı ayrı ortaya çıktığını ve bir salgın olarak Doğu Asya'ya yayıldığını söyledi.

Bununla birlikte, bilim adamları, eski insanların salgını nasıl yaşadıklarını bilmiyorlar, çünkü kısmen, grip gibi mevsimsel bir şey mi yoksa sürekli - Kovid-19 salgını gibi - insanları enfekte eden ve tüm dünyaya yayılmaya sürekli olarak devam eden bir şey mi olduğu net değil.