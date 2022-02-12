Doğalgaz ve Elektrik Faturalarına İsyan Arttı, Bakan Dönmez'den “İndirim Açıklaması” Geldi!

Ankara'da kritik zirvede masaya yatırılan elektrik faturalarına indirim ve yeni düzenleme konusu gündemde yer aldı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in üst yönetimler ve 21 elektrik dağıtım şirketlerinin sahipleri ile görüştüğü kritik zirvenin sona ermesi ile birlikte yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Zirve sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dünyada hızlı bir şekilde artış gösteren enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıklarını belirtti. Bunun yanı sıra dar gelirli aileler içinde yüzde 75 doğalgaz desteğinin sağlandığı şeklinde bilgiler de paylaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik faturalarına yeni düzenleme beklentisi kamuoyunda artarken önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve bakanlıkta 21 elektrik dağıtım şirketlerinin sahipleri ve üst yönetimleri toplayarak önemli bir toplantı yaptı.

Elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yapmış olduğu açıklama sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçmiş ve yaşanacak olan gelişmeler araştırma konusu olmuştu.

Son 20 senede kurulu gücü 100 bin megavata ulaştırdıklarını bildiren Bakan Dönmez iletişim ve dağıtım ağlarının yenilenmeye devam ettiğini de paylaştı. Enerji fiyatlarının adeta küresel bir problem haline geldiğini ifade eden Bkan Dönmez, elektrik üretiminin temel hammaddelerinden olan kömür fiyatlarının da 5 kat arttığını ifade etti. Doğalgaz fiyatlarında 10 kat artış olduğunu da açıklayan Bakan Dönmez, geçtiğimiz sene tonu 50 dolar olan kömürün 200- 250 dolara geldiğini açıkladı.

Dünya genelinde hızlı bir şekilde artan enerji fiyatlarına karşı tedbirler aldıklarını ifade eden Bakan Dönmez, dünyada ciddi bir enerji darboğazının söz konusu olduğunu belirtti. Devletin 100 liralık elektrik faturasının 50 lirasını karşıladığını açıklayan Dönmez, doğalgazda ise 100 liralık faturanın 75 lirasının hükümet tarafından karşılanmakta olduğunu bildirdi.