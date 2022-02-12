Haydar Dümen Evli Miydi, Çocukları Var Mıydı, Karısı Gül Dümen Kimdir, Yaşıyor Mu?

Ünlü yazar ve psikiyatrist Haydar Dümen'in vefat ettiğinin bildirilmesi üzüntü ile karşılandı ve Haydar Dümen hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Açıklanan acı haber ardından ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in eşi de gündeme geldi ve eşinin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve yaşayıp yaşamadığı merak konusu oldu. Peki Haydar Dümen'in eşi kimdir, ismi nedir, kaç yaşında, yaşıyor mu? Ünlü psikiyatrist ve yazar Haydar Dümen ile Gül Dümen’in 1993 senesinde dünya evine girdiği öğrenildi ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti.

Tanınan psikiyatrist Haydar Dümen’in evli olduğunun açıklanması sonrasında bu noktada ünlü yazarın eşi Gül Dümen’in kim olduğu araştırıldı. Peki vefat eden ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen kimdir, mesleği nedir, yaşıyor mu, kaç yaşında?

Geçtiğimiz gün koronavirüs sebebi ile tanınan isim Haydar Dümen hayatını kaybetmişti ve konu gündemde yer almıştı. Peki Haydar Dümen’ın kızı kimdir, eşi yaşıyor mu? İşte vefat haberinin gelmesi sonrasında konu hakkında yapılan açıklamalar ve detaylı bilgiler...

92 yaşında koronavirüs sebebi ile hayatını kaybeden Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen gündemde gündemde yer aldı ve kim olduğu ile kaç yaşında olduğu araştırıldı. Televizyon gazetecilik bölümü ile psikoloji dalı olmak üzere Bilgi Üniversitesi'nden 2 diploması bulunan Gül Dümen’in Haydar Dümen'in psikoloji ile ilgili yapmış olduğu çalışmalara önemli katkılarda bulunduğu açıklandı ve konu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Bunun yanı sıra geçtiğimiz gün koronavirüs sebebi ile yaşamını yitiren ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in eşinden de acı haber geldiği öğrenildi ve Gül Dümen’in hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü ifade edildi.

Klinik psikolojisi üzerine masterını tamamlamak üzere olan Gül Dümen’in koronavirüs tedavisi gördüğü açıklandı ve bugüne kadar Haydar dümen'in çalışmalarına katkıda bulunduğu aktarıldı. 22 senedir Nöroloji ve Psikiyatri Uzmanı olan Haydar Dümen'in muayenehanesinde ve yanında hastaları kabulde, kitaplarının hazırlanmasında, yazı hayatında, televizyon programları ve konferanslarında, kültürel alanlarda eşinin yanında bulunduğu belirtildi.