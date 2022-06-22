Doğal Gaz Fiyatları Hakkında Açıklama Geldi!

Enerji Piyasaları İşletmeciliği A.Ş. verilerine göre doğalgaz spot piyasasının dün toplam hacmi 72 milyon 673 bin 52 lira olduğu görülmektedir. Önceki gün bu rakam 35 milyon 419 bin 785 lira şeklindeydi.



Dün spot piyasada 1.000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 12.991 lira ve 25 kuruş oldu. Toplam doğal gaz işlem hacmi 5 milyon 594.000 metreküp olarak belirlenirken, piyasa katılımcıları denge gazının alış fiyatını 13.380 lire ve 99 sent, satış fiyatını ise 12.525 lire ve 90 kuruş olarak belirledi. Türkiye dün 120 milyon 159 bin 122 metreküp doğalgaz aldı. Piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 109 milyon 242 bin 242 metreküp oldu.

Rakamlar Açıklandı!



Enerji Piyasaları İşletmeciliği AŞ’ye göre doğalgaz spot piyasasının dün toplam işlem hacmi 35 milyon 419.785 lira oldu. Rakam önceki gün 26 milyon 104.311 lira olarak açıklanmıştı. Türkiye dün 132 milyon 111.742 metreküp doğalgaz daha aldı. Gaz arzı 129 milyon 117.472 metreküptür.

Spot Doğalgaz Piyasaları Kuruldu!



Türkiye'nin gaz ticareti merkezi olma hedefi doğrultusunda, spot gaz ticaretine yönelik piyasa altyapısı tamamlanmıştır. Elektronik platformlar üzerinden gazın alınıp satılmasına olanak sağlayacak spot gaz piyasası sisteminin test aşaması yarın başlayacak. Yaklaşık beş ay sürecek olan test döneminde Türkiye ve çevre ülkelerden gaz, yakında kurulacak spot piyasada fiyatlandırılacak.



Enerji Piyasaları İşletmeciliği A.Ş. (EPİAŞ), elektronik platform üzerinden gaz alım satımına olanak sağlayacak spot gaz piyasası sisteminin test sürecini yarın başlatacak. EPİAŞ bünyesinde oluşturulan piyasa sisteminin test süresi, Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda yaklaşık 5 ay sürecek. Bu süreçte piyasa katılımcıları, EPİAŞ tarafından geliştirilen bir uygulama ile sanal olarak gaz alıp satacak ve alım satım süreci ile ilgili deneyim kazanacak. Bu süre zarfında piyasada gerçek gaz ticareti ve teslimatı olmayacaktır.

Yeni Adımlar Atılıyor!



Piyasanın hayata geçmesiyle birlikte doğalgaz ticareti yapmak isteyen katılımcılar, kurulmuş elektronik platformlar üzerinden alım satım yapabilecekler. Platformdaki eşleştirme teklifi kesinleştikten sonra Boru Hattı ve Benzin Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) "Elektronik Bülten Formu"na iletilerek sisteme girilecektir. Ayrıca BOTAŞ'ın hâlihazırda tedarik ettiği ve piyasa mekanizması dışında fiyatlandırdığı denge gazı da kurulacak sistem içerisinde fiyatlandırılacaktır. Bu uygulama ile denge gazı piyasada fiyatlandırılmadığından elektrik ve gaz piyasaları arasındaki eşitsizliğin önüne geçilecektir.



EPİAŞ, BOTAŞ tarafından yapılan dengeleme işlemlerinden kaynaklanan fiziksel dengesizlikler için de işlemleri çözecektir. Yarın test edilecek sanal spot gaz ticareti uygulamasında 40 piyasa katılımcısının işlem yapması bekleniyor. EPİAŞ, spot gaz piyasası başvuruları için geçtiğimiz hafta katılımcılara kayıt süreci, teminat, uzlaşma, avans ve faturalandırma süreci hakkında detaylı bilgi ve eğitim verdi.



Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ'ye göre, spot gaz piyasasının hacimleri ve fiyatları raporlanıyor. Enerji Piyasaları İşletmeciliği AŞ’ye göre doğalgaz spot piyasasının dün toplam hacmi 7 milyon 346.971 lira oldu. Rakam önceki gün 55 milyon 475.920 lira olarak açıklanmıştı. Dün spot piyasada 1.000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 9.407 lira 37 kuruş oldu. Türkiye dün 217 milyon 827.329 metreküp doğalgaz aldı. Piyasaya arz edilen doğal gaz hacmi ise 222.525 milyon metreküp olarak kaydedildi.