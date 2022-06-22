15.000.000 SGK Emeklisine Duyuruldu! 200.000 TL'ye Kadar Ödeme Verilmektedir!

Sigorta üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara 3 banka birleşerek, 200.000 TL ödeme yapacağını açıkladı. 200000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, emekli olmaları durumunda, Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredilerini hızlı bir şekilde alabilecekler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu Emekli Kredisi kampanyasında kendi bankasından emekli maaşı almak, kaydi ile kişilere ihtiyaç kredisinin yanında diğer bankadaki olan borçlarını kapatan, borç transferi kredisi imkanı da sunmaktadır.

Emekli olan vatandaşlarsınız hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa öncelikli olarak emekli maaş hesapları üzerinden bu işlemlerini yapmaları gerekiyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine taşıyarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler başvurularını yapmadan önce maaş taşımasını garanti olması gerekmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubesine taşıdıktan sonra kredi başvurusu yapmadan önce 750 TL'ye varan emekli promosyonundan da faydalanmanız mümkün olmaktadır. 3 yıl boyunca bankadan maaş taşımama sözü verirseniz, 750 TL promosyon aldıktan sonra bu parayı geri ödemesini yapmazsınız.

Bankaya Maaş taşıdıktan sonra ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, şartlara uygun olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak kredi kampanyasına katılabiliyor. Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu kredilerden kredi işlemlerini yapacak olan kişilere yüksek limitli kredileri alabilmesi için yüksek geliri olmasıda gerekmektedir.

50000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde banka 36 ay vadeli

50000 TL ile 100000 TL arasında verilecek olan kredilerde banka 24 ay vade

100000 TL üzerindeki kredilerde ise banka 12 ay vadeli işlem yapmaktadır.

Bu şartlara uygun olan vatandaşlar, kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecek ve kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredilerini istedikleri zaman alabileceklerdir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank sadece ihtiyaç kredisi değil, konut kredisi ve taşıt kredilerinde de düşük faiz oranları ile emekli olan vatandaşlara sürekli olarak destek imkanı sunmaktadır. Emekli maaşını kamu bankalarından alan vatandaşlara ayrıca bankalar kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, artı para imkanından da faydalanmalarına olanak sağlamaktadır.