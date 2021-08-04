Şahan Gökbakar Eşine Seslendi ve Evlerinin Yanabileceğini Söyledi

Şahan Gökbakar, Türkiye'nin pek çok noktasında eş zamanlı olarak başlayan ve hala söndürme çalışmalarına devam edilen orman yangınları hakkında yapmış olduğu açıklamalarına devam etti. Orman yangınlarının 8. gününde yapmış olduğu canlı yayın ile yardım çığlığını duyurmaya çalışan Gökbakar, önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Marmaris'te çıkan yangınının çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu ifade eden Şahan Gökbakar, havadan yapılacak müdahalelerin gerçekleşmesi için çağrıda da bulundu ve sesini duyurmaya çalıştı. Ünlü komedyen bu sabah eşi Selin Gökbakar’ı aradığını ve durumu ona bildirdiğini aktardı. Evlerinin yanabileceğini ancak karısına bunun önemli olmadığını ve aynısını tekrardan yerine koyacak imkanları olduğunu bu sebeple karısının üzülmemesi gerektiğini belirten ünlü isim, “Burada insanlar için bir şeyler söyleyelim” şeklinde ifadeler kullandı.

Çıkan yangında evlerini kurtarabilirler ise kurtaracaklarını ancak kurtaramazlarsa da canlarının sağ olmalarını dilediğini ifade eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı olarak çıkan ve hala devam eden orman yangınları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden önemli bilgi paylaşımında bulundu.

Olay yerinde bulunan ve yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veren başarılı isim Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yapmış olduğu yayınlar ile yardım çığlığını duyurmaya çalışıyor.

Sık sık yangınları hakkında bilgi veren ünlü isim bu defa yangınların çevre evlere ulaşmak üzere olduğunu açıkladı ve olay yerinden önemli bilgileri aktardı.

Bölgenin coştuğunu ve inanılmaz bir rüzgarın estiğini ifade eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar, ters rüzgar etkisi ile vadinin coştuğunu söyledi. Gösterdiği bölgenin alev alev yandığını açıklayan ünlü isim yangının göstermiş olduğu eve doğru ilerlediğini de söyledi. Denizden su çektiklerini ancak insan gücü ile de olacak gibi olmadığını anlatan Gökbakar durumun çok acı olduğunu ve yangının her yeri sardığını söyledi.