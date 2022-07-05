Djokovic ve Nadal Wimbledon'da Şampiyonluk Peşinde

Novak Djokovic ve Rafael Nadal, sekiz kez şampiyon olan Roger Federer'in, dünyanın en iyi iki oyuncusunun yanı sıra değerli sıralama puanlarının da eksik olacağı Wimbledon'da şampiyonluk kovalamacasını yönetiyor.

14. Fransa Açık zaferinden yeni çıkmış ve rekor kıran 22. binbaşıdan yeni çıkmış olan Nadal, yarım asırdan fazla bir süredir ilk erkekler takvimi Grand Slam'ının yarısına geldi.

Sezonun üçüncü Slam turnuvası, bugün ilk top sunulmadan önce bile siyasi dalgalar yarattı. Ukrayna'nın işgalinden sonra Rus ve Belaruslu oyuncuları yasaklama kararı, dünyanın bir numaralı Daniil Medvedev veya sekizinci sıradaki Andrey Rublev'e yer olmadığı anlamına geliyor.

Hem erkek hem de kadın turlarını kontrol eden ATP ve WTA, turnuvadan sıralama puanları alarak misilleme yaptı.

1999'daki ilk çıkışından bu yana ilk kez, COVID tarafından iptal edilen 2020 baskısına rağmen, Federer 40 yaşındaki diz ameliyatından kurtulduğunda bir gösteri olmayacak.

Ayrıca, Nadal'a karşı Fransa Açık yarı finalinde korkunç bir yaralanmada ciddi ayak bileği ligament hasarı yaşayan Almanya'nın iki numaralı dünya Alexander Zverev'i de kayıp.

Bu nedenle üç ve dört sırayı alan Djokovic ve Nadal en iyi tohumlardır, yani 60. kez karşı karşıya gelecek olurlarsa ancak finalde olabilirler.

2011, 2014, 2015, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında şampiyon olan Djokoviç, yılın son Slamında oynayacak.

COVID-19'a karşı aşılanmayı reddetmesi onu bu yılın sonunda ABD Açık'tan çıkaracak.

“Bugünden itibaren bu şartlar altında Devletlere girmeme izin verilmiyor. Bu, burada başarılı olmak için ekstra bir motivasyon." diyen Djokoviç, bugün Wimbledon'da Güney Koreli Kwon Soon-woo'ya karşı oynayacak.

Fransa Açık'ta Nadal'ın Paris'te şampiyon olarak görevinden alınmasına neden olan çeyrek finalde kaybedilmesi de ekstra motivasyon sağlayacaktır.

Nadal, 2010 yılında iki Wimbledon şampiyonluğunun sonuncusunu kazandı ve iki yıl önce Federer'e karşı destansı bir zaferle ilkini yakaladı.

36 Yaşındaki İspanyol, Wimbledon'a Avustralya ve Fransız Açıklarıyla geldi.

Grand Slam takvimini tamamlamak için 1969'da Rod Laver'dan bu yana sadece üçüncü ve ilk kişi olma yolunda ilerliyor. Nadal, Wimbledon'la acı tatlı bir ilişki yaşadı.