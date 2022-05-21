Diyarbakır'da 17 Yaşındaki Sporcuya Antrenörü Tokat Attı

Diyarbakır'da meydana gelen Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde antrenör olduğu öğrenilen O.B., yaşanan müsabakayı kaybeden 17 yaşındaki genç kız sporcuya tokat attı ve gündemde yer aldı. Tokat anı cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alınırken 17 yaşındaki genç sporcu İrem Pala da konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Genç sporcu İrem Pala antrenörü olan Orhan Baytekin'in kendisine atmış olduğu tokat hakkında önemli ifadeler kullandı ve bu Tokatı ona kendisinin atmasını istediğini ifade etti. Bunu hür iradesi ile istediğini ifade eden 17 yaşındaki genç kız bu durumdan kendisinin ve ailesine şikayetçi olmadığını ve antrenörü Orhan Baytekin'in arkasında olduğunu belirtti.

Dün Kayapınar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı ve bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinin gerçekleştiği öğrenildi. 17 yaşında seçmelere katılan genç sporcu İrem Pala rakibine yenilip elendi ve daha sonra antrenörü genç kıza tokat attı. Antrenör Orhan Baytekin seçmeleri kazanan rakip sporcuyu tebrik ederken daha sonra orada bulunan seyircilerin gözü önünde 17 yaşındaki elenen sporcuya tokat atarak tepki çekti. Tokat karşısında geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan orada bekledi ve daha sonra Orhan Baytekin'de minderi terk etti. Bir seyirci ise tokat anını cep telefonu kamerası ile kaydetti ve konu gündemde yer aldı.

Pala, olayın büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade etti ve hiçbir şekilde antrenörünün kendisine şiddet gösterdiğini kabul etmediğini söyledi. Antrenörünün arkasında olduğunu ifade eden İrem Pala, antrenörünün hiçbir şekilde yargılanmasını istemediğini ve sosyal medyada büyük tepkiler gördüğünü ifade etti. Hepsinin bir yanlış anlaşılma olduğunu ifade eden Pala seyircilerin maçın tamamını izlemediklerini ve yalnızca 15 saniyesini izlediklerini ifade etti. Seyircilerin videonun tamamını izlemeden bir şey söylememesi gerektiğini ifade eden Pala açıklamaları ile adından söz ettirdi.