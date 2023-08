Disney Plus, son zamanlarda Atatürk filmini yayınlamaması ile gündeme geliyor. Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle bu şekilde hareket ettiği söylenen Disney Plus’a, halktan ciddi bir tepki gelmişti. Bu nedenle aboneliklerini iptal edenler de oldu. Disney Plus, bu kez de zam haberiyle gündeme geldi. Disney Plus abonelik ücretlerine pek çok ülkede zam yapıldı. Son açıklanan karara göre Türkiye fiyatlarına da zam yapılacak.

Yapılan açıklamaya göre reklamsız abonelik için alınacak ücret 82 TL olacak. Disney Plus’ın zam haberinin yanı sıra Türkiye’den çekileceğine yönelik iddialar da ortaya atıldı. Dolar kurunda oluşan dengesizlik de platformun fiyat artışında sorunlar ortaya çıkarıyor.

İÇERİK KÜTÜPHANESİ, REKABET EDECEK SEVİYEDE

Disney Plus CEO’su Bob Iger, Türkiye zamları ile ilgili açıklama yaptı. Iger, içerik kütüphanesinin rekabet gücünün yüksek olduğunu söyledi. Bu nedenle ücretleri artırma kararı aldıklarını ifade etti.

Platform, Atatürk filmini yayımlamaması nedeniyle ciddi tepki çekti. Bu tepkisini somut şekilde göstermek isteyen bazı aboneler, üyeliklerini iptal etti.

ÜYELİK ÜCRETLERİNE YÜZDE 27 ZAM YAPILACAK

Disney Plus üyelik ücretlerine %27 oranında zam yapılacağı belirtildi. Zamlı fiyatlar, 12 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak. Aylık ödenecek tutar 13,99 dolar olacak. Reklamlı aboneliklerde alınan tutar 7,99 dolar olarak uygulanmaya devam edecek.

Disney Plus için aylık ücret tutarı 64,99 TL olarak uygulanıyor. Küresel zamlarla aynı seviyede bir zam yapılması halinde alınacak aylık abonelik tutarı 82 TL olacak. Disney Plus, reklamlı abonelik sistemini yaygın hale getirmeyi hedefliyor. Ancak Türkiye’de de böyle bir hamle yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Yeni zamlardan sonra ücret seviyesi Netflix ile aynı seviyeye gelecek. Yapılan açıklamalar, Disney Plus’ın içeriklerine güvendiğini gösteriyor. Platformun fiyatını artırdıktan sonra ciddi bir üye kaybı yaşamadıklarını ve bu nedenle fiyat artışı konusunda daha cesur davrandıklarını belirtti.