Üç Bankanın Müdürü Toplantı Yaptı, 30.000 TL İsteyen Kişilere Kefilsiz Onay Verilecek

30.000 TL kefil istemeden belgesiz kredi kampanyası başladı. Sizlerde bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak gelir belgesiz ve kefilsiz olarak kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. 30 bin TL'ye kadar kullanacağınız bu krediler de ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanımız da bulunmaktadır. 30 bin TL'ye kadar kefil istemeden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olmaları durumunda bankalardan onay alacağını da bilmesi gerekiyor.

Özellikle daha önceden kullanmış olduğunuz banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı düzenli ödüyorsanız kredinizi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden kefil vermeden ve belge vermeden kredi başvurusu yapacağınızı ve 30 bin TL'ye kadar onay alacağınızdan bahsedeceğiz.

İş Bankası 30.000 TL kredi başvurusu

Kefilsiz ve belgesiz olarak İş Bankası üzerinden 30.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1350 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca Kredi kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda İş Cep uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapacağını söyleyebiliriz.

İş Bankası 30 bin TL'ye kadar vereceği bu krediler de ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapacaktır. Kredi sonucu uygun olan kişilerin kredileri aynı da aynı gün içerisinde bankaya gönderilmektedir. İş Bankası 30.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman sizlere hemen banka tarafından kredi onayı verilmektedir. İşCep uygulamasından kullanacağınız kredilerde hafta sonu olsa bile kredinizi hesabı atabiliyorsunuz.

TEB Bankası 30.000 TL kredi başvurusu

Kefil istemeden ve belge vermeden kredi kullanmak isteyen müşteriler 30 bin TL'ye kadar TEB Bankası üzerinden kredi kullanabiliyor. Sizlerde TEB Bankası şubelerine giderek veya bankanın sms kredi servisini kullanarak bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. TC. kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj atarak 30 bin TL'ye kadar onay alıp almadığınızı bu banka üzerinden görüyorsunuz. Kredi onayı alan müşteriler en yakın banka şubesine giderek bu banka üzerinden kredilerini kullanabilirler. Kefil istemeden kredi başvurusu yapacak olan müşteriler ayrıca 30 bin TL'ye kadar TEB Bankası üzerinden düşük faizler de de kredi kullanıyor. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank 30.000 TL kefil istemeden ve belge istemeden ihtiyaç kredisi veriyor

Denizbank 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi başvurularında bankanın resmi internet sitesinden veya 32/80 SMS numarasına mesaj atarak yapabilmektedir. Şubeye gitmeden oturduğunuz yerden kredi sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek buraya Kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı cep telefonunuzdan 32/80 numarasını gönderin.

32/80 numarasına gönderdiğiniz mesaj sonrasında 10 dakika sürmeden Kredi sonucu sizin cep telefonunuza gelir onaylı olan tutar kadar kredinizi en yakın Denizbank şubesinden kimliğinizi vererek kullanabilirsiniz. Bu onaylı krediler de banka kefil istememektedir. Ayrıca bankanın internet sitesi üzerinden de yapacağınız kredi başvurularında aynı şartlar geçerlidir. 36 ay vadeli ve isterseniz de 3 ay ertelemeli olarak Denizbank üzerinden kredi kullanabiliyorsunuz.