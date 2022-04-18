Dikkat! O Kategoride Bulunanlar 10 Yıl Daha Erken Emekli Olabilecek! İş yaşamında meslek kazaları ya da hastaları ortaya çıkabiliyor. Eğer ki sizler de böyle bir problemle karşılaşırsanız sosyal güvenlik kurumunun malulen emekliliğinden yararlanabilirsiniz. Sizler için bugün sosyal güvenlik kurumunun malulen emeklilik avantajından bahsetmek istiyoruz. Hadi gelin hep beraber başlayalım…

Malulen Emeklilik Nedir? Malulen Emekli Olma Koşulları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan malulen emeklilik, meslek hastalığına ya da kazasına uğrayan veya iş kazası geçiren çalışanların hakkını koruma altına alan bir sistemdir. Eğer ki sizler de toplamda 1800 prim gününüzü tamamlamış iseniz tam teşekküllü bir kamu hastanesinden alınmış ve en az yüzde 60 oranında engelli raporunun bulunması halinde 'çalışamaz' ibaresi bulunuyorsa anında Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerini ziyaret ederek malulen emekli olmak için başvuru yapabilirsiniz.

Hangi Hastalıklar, Malulen Emekliliğe Kabul Edilir?

● Ampute yani uzuv kaybı,

● İşitme kaybı ile denge bozuklukları rahatsızlıkları,

● Metabolizma bozuklukları, ilgili rahatsızlıklar ile AIDS,

● İleri düzeyde bipolar bozukluk ile şizofreni gibi bireyin yaşamını, ruh halini ve kararlarını yakından etkileyecek derecede psikolojik rahatsızlıkların bulunması,

● Kalp kapakçığı rahatsızlıkları ile kalp yetmezliği hastalıkları,

● Böbrek, akciğer, kalp, karaciğer gibi bazı organ nakilleri yapılmış olması,

● Siroz veya tüberküloz şeklindeki karaciğer ile ilgili hastalıklar,

● Görme yetisinde azalma ya da tamamen kaybolma ve retina ile ilgili meydana gelen kanamalar,

● Beyin tümörleri, parkinson, serebral palsi, epilepsi, zeka geriliği gibi beyin hasarı neticesinde meydana gelen hastalıklar,

● Artık ölümcül şekilde kabul edilecek bütün kanser çeşitleri

Bu hastalık grubundan birinde bulunmanız durumunda sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapmanız ve malulen emeklilik için anında işlem yapmanız gerekir.