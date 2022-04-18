Bu Banka, 53 Yaş Üzeri Emekli Maaşı Alanlara 7500 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı. Son dönemlerde Türkiye piyasalarında özellikle de döviz fiyatlarının artış göstermesine paralel bir şekilde akaryakıt ile pek çok gıda kaleminde vatandaşın cebi yanıyor. Çarşı pazardan geçmeye dahi cesaret edemeyen emekli vatandaşların imdadına o banka yetişti. 2022 senesi içerisinde bankaların emekli vatandaşlara yönelik sunmuş oldukları özel kampanyalar, bankacılık hizmetlerinden çok avantajlı bir biçimde faydalanma avantajı sunuyor. Koronavirüsü pandemisi döneminin etkileri ile yüksek enflasyon rakamları altından nakit problemi yaşayan emekli vatandaşlara kamu bankası Halkbank el uzattı. Halk Bankası'nın emekli vatandaşlara özel sunmuş olduğu mutlu emekli ihtiyaç kredisi kampanyası ile emekli vatandaşlar, bütün ihtiyaçlarını uygun geri ödeme koşulları ile yerine getirebiliyor.

Halkbank Mutlu Emekli Kredisi Kampanyası Detayları Neler? Başvuru İşlemleri nasıl Yapılır?

Halkbank tarafından sunulmakta olan emekli vatandaşlara özel bir şekilde oluşturulan özel ihtiyaç kredisi, mutlu emekli ihtiyaç kredisi adı ile biliniyor. Bu kampanya açısından bakıldığında Halkbank'tan emekli maaşını alan ya da taşıma sözü veren vatandaşlar yer alıyor. Halk Bankası tarafından emekli vatandaşların aldıkları ya da maaşını taşıma sözü vermeleri halinde acil nakit problemleri açısından uygun faiz oranları ile kredi kullanmaları sağlanıyor.

Halkbank mutlu emekli ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşlara 120 bin TL tutarında kredi veriyor. Bilindiği gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan bir açıklamaya göre 50.000 TL'ye kadar nakit çekimlerinde 36 aylık vade seçeneği tercih edilirken 50.000 TL den daha fazla ihtiyaç ya da diğer kredi çeşitlerinden kullanılması halinde en çok 24 aylık vade seçeneği tercih edilebiliyor. Buna göre Halkbank tarafından yüzde 1.55'den başlayan kredi faiz oranları ile emekli vatandaşların rahat nefes almaları sağlanacak.