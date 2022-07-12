Dijital Vizeler, İşçileri Denizaşırı Ülkelere Çekiyor

esim Dubai: Gösterişli gökdelenleri, insan yapımı adaları ve labirenti andıran alışveriş merkezlerini düşünebilirsiniz. Ancak yerel yönetim yolunu bulursa, emirlik yakında Avrupa ve Asya arasında binlerce uzak işçinin geçici kökler ektiği bir tür stratejik merkez olarak bilinecek.

Bölgeye yeni yetenekler çekmek amacıyla Mart 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) , uzaktan çalışanlar için bir yıllık oturma izni açıkladı. Vize, Montréal'den 31 yaşındaki bir yazılım mühendisi olan Julien Tremblay gibi yabancı profesyonellerin yurtdışındaki işverenler için çalışmaya devam ederken Dubai'de yaşamasına izin veriyor. Ayrıca, yeni gelenlere yerleşik bir kimlik kartına ve çoğu kamu hizmetine erişim sağlar. Örneğin Tremblay, yasal olarak konaklama yeri kiralayabilir veya hatta bir banka hesabı açabilir - tüm bunları herhangi bir yerel gelir vergisinden muaf tutarak

BAE'deki gibi olasılıkların oyunun kurallarını değiştirdiğini söyleyen Tremblay, "Beş buçuk yıl önce dijital bir göçebe olmaya başladığımda, çok az vize seçeneği vardı" diye açıklıyor. “Sizi gri bölgenin dışına taşıyor ve kaldığınız yerde tamamen uyumlu olmanızı sağlıyor. Kendi ülkenizde ikamet etmeyen biri olma niyetiniz varsa, ayrıldığınızı kanıtlamak ve bir göçmen olmak çok daha kolaydır.”

Daha önce, dijital göçebeler genellikle yasal bir belirsizlik içinde yaşıyordu. Teknik olarak yabancı bir ülkede çalışmalarına izin verilmedi, ancak yerel olarak da istihdam edilmediler. Yeni dijital göçebe vizeleri, hem uzaktaki çalışanlara hem de onları çalıştıran işletmelere daha fazla gönül rahatlığı sağlayan yasal bir çerçeve ortaya koyan daha sağlam bir temel oluşturuyor. Yine de, vizeler vergiden kaçmak için bir kaçamak olarak görülmüyor; Çoğu göçebe, vatandaşlığı korumaları veya halk sağlığı yardımları almaları için hala kendi ülkelerinde onlara ödeme yapıyor.

Yeni Migration Policy Institute raporuna göre, 25'ten fazla ülke ve bölge dijital göçebe vizelerini başlattı . Salgının ateşlediği trend, turizme bağımlı küçük Avrupa ve Karayip ülkeleri ile başladı. Şimdi, BAE, Brezilya ve İtalya gibi daha büyük ekonomilerin hepsi kendi girişimlerini başlatıyor.

Bu ülkeler için dijital göçebe vizeleri, yerel ekonomilere yabancı sermaye enjekte etmek için uzaktan çalışmanın büyümesinden yararlanmanın yanı sıra yeni fikirleri ve yetenekleri kıyılarına çekmenin bir yolu.

Bu arada, Tremblay gibi göçebeler için vizeler istikrar ve onun “yavaş deliler” olarak adlandırdığı, “ev sahibi ülkeleri geçici dikkat dağıtıcılar olarak görmek yerine” yerel kültürü öğrenmek için daha fazla zaman harcayan uzun süreli göçebeler olma şansı sunuyor.

Dijital göçebe vizeleri için gereksinimler ülkeden ülkeye değişir, ancak genellikle uzaktan istihdam, seyahat sigortası ve minimum aylık kazanç kanıtı gerektirir - bunların tümü, vize sahiplerinin yerel işlere girmeden kendilerini destekleyebilmelerini sağlamak için. İkincisi, BAE'de ayda 5.000 $ (4.182 £) ile Malta'da 2.770 $ (2.317 £) veya Brezilya'da 1.500 $ (1.255 £) arasında değişebilir.

Ayrıca bir başvuru ücreti (200$ ile 2.000$ arasında herhangi bir yerde) vardır ve kalış süresi vizeye bağlı olarak altı aydan iki yıla kadar değişmektedir. Bazı başvuru sahipleri bu parayı avantajlar aracılığıyla geri kazanabilir; Örneğin Arjantin, Aerolíneas Argentinas ile konaklama, ortak çalışma alanları ve iç uçuşlarda yeni vize farkı oranlarında dijital göçebelere sunmayı planlıyor.

Carabetta, “Dijital bir göçebe bize mimarlıktan mühendisliğe kadar her konuda beceriler getirebilir, bu nedenle ülkemizi yurtdışından gelen becerilere açmanın iyi bir yolu” diye açıklıyor. Avrupa'nın en yaşlı nüfusu ile , geçici vizeyi, ülkede daha kalıcı bir yaşam için test sürüşü yapmak için kullanabilecek genç sakinleri çekmenin bir yolu olarak da görüyor. "Nihai hedefimiz, evet, onları İtalya'da misafir etmek, ama aynı zamanda muhtemelen kendilerini burada kurmak olabilir."

Arjantin, Aerolíneas Argentinas ile konaklama, ortak çalışma alanları ve iç uçuşlarda yeni vize farklı oranlarını dijital göçebelere sunmayı planlıyor

Carabetta, yeni vizeye hazırlanırken İtalya'nın BT ağlarını güçlendirmek, ulaşımı iyileştirmek ve kırsal topluluklardaki altyapıyı modernize etmek için 1 milyon avrodan fazla harcadığını söylüyor. gelişim. Bu arada, Venedik ve Floransa gibi şehirler, dijital göçebelerin geldiklerinde yumuşak bir iniş yapmalarına yardımcı olacak programlar geliştirdiler.

Harvard Business School'daki araştırmaları değişen iş coğrafyasına odaklanan Prithwiraj Choudhury, İtalya gibi ülkelere faydalarının çok büyük olduğunu söylüyor. “Her şeyden önce, uzaktan çalışan yerel ekonomide tüketim dolarları harcıyor” diye açıklıyor. Bunun da ötesinde yerel girişimcilerle de bağlantı kuruyorlar” dedi.

Choudhury, beceri paylaşımının ülkeler için en büyük fırsatlardan biri olduğunu düşünüyor ve yerel topluluğa değer katabilecek doğru türde göçebeleri denemenin ve çekmenin onlar için önemli olacağını belirtiyor. Tarihi bir örnek olarak Start-Up Chile programına işaret ediyor . 2010 yılında başlatılan, yabancı girişimcilere kendi start-up'larını geliştirmek ve yerel yeteneklere rehberlik etmek için Şili'de bir yıl geçirmeleri için vize ve nakit teşvikler sağladı. O zamanlar Şili'nin henüz yeni ortaya çıkan bir başlangıç ​​sahnesi vardı. On yıl sonra, fikir alışverişi sayesinde, Şilili girişimciler şimdi vegan gıda teknolojisi şirketi NotCo ve isteğe bağlı bakkal teslimat uygulaması Cornershop da dahil olmak üzere 1 milyar doların üzerinde değere sahip tek boynuzlu atları piyasaya sürdüler.

Choudhury, “Yetenekli yabancıları ülkenize sadece bir yıllığına davet ederseniz, bir ekosistemin nasıl oluşturulabileceğinin güzel bir örneği” diye açıklıyor Choudhury. Dijital göçebe vizelerinden en fazla kazanç elde edecek olanlar, geleneksel olarak yeteneklerini daha büyük ülkelere kaptıran gelişmekte olan ekonomiler veya daha küçük ülkelerdir, diye ekliyor: “Önceden şirketler yetenek için savaşırdı. Artık ülkeler ve bölgeler de yetenek için savaşıyor.”