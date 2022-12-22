Garanti Bankası dijital'e özel film ve dizi platformlarından yapılacak harcamalara Bonus hediye eden kampanyasını duyurdu. Günümüz televizyon anlayışı artık internet siteleri üzerinden oluşturulmuş dijital platformlarda geçerliliğini koruyor. Yoğun olarak talep edilen o platformlara özel oluşturulan içeriklerden film yapımlarından ve özel dizilerden yararlanmak isteyenlerin aylık belirli bir ödeme yapması gerekiyor.

Dijital Platform Üyeliğine Harcadığın Kadar Bonus Hediye Kampanya Başvurusu

Bonusflaş uygulaması üzerinden kampanyaya “Hemen Katıl” butonu kullanarak başvuru sağlanabilir. Dijital ortamda dizi ve film platformları için yapılacak kayıtlarda geçerli olan kampanya ek bonus kazanma fırsatı sunuyor.

Dijital Platform Üyeliğine Harcadığın Kadar Bonus Hediye Kampanya Şartları

Kampanya dönemi devam ederken 31 Aralık tarihine kadar Netflix, Bein Connect, Gain, BluTV, TV Plus, Digiturk, Amazon Prime gibi platformlarda yapılacak harcama kadar bonus hediye ediyor. Bonusflaş uygulaması üzerinden katılım sağlayanlar kampanyada yararlanabiliyor. Her müşteri en fazla 40 TL bonus kazanabiliyor. Kazanılan tüm bonuslar 3 Ocak tarihinde hesaba yüklenecek olunup 3 Şubat 2023 tarihinde geri alınacaktır. Düzenli fatura ödeme talimatları sürece dahil edilmiyor. Yurtiçi ya da yurt dışından yapılacak harcamalar dahil ediliyor.