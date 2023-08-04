Emekliler için emeklilik promosyonları önemli bir avantaj olabilir ve emeklilere finansal zorluklarını çözmek için bir araç sunar. Bu promosyon kampanyaları onlara mali yardım sağlayarak artan hayat pahalılığı ve sınırlı maaş artışlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur. Temmuz maaş artışları pek çok emekliyi hayal kırıklığına uğratmış, önemli sayıda emeklinin maaşında tek bir kuruş bile artış olmamıştı. Sonuç olarak, emekliler nakit kriziyle boğuşurken kendilerini zor bir durumda buldular. Akbank bu zorlukları gidermek için yeni kampanyasını duyurdu. İşte detaylar.

AKBANK'IN AĞUSTOS KAMPANYASI

Akbank'ın ağustos ayı emekli maaşı promosyonu, maddi zorluklar yaşayan emekliler için bir umut ışığı oldu. Banka, kampanyayı emeklilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çeşitli aşamalarla tasarladı. Promosyondan yararlanmak için emeklilerin başvuruda bulunmaları ve maaşlarını en az üç yıl boyunca Akbank'ta tutmayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Akbank'ın emekli maaşı promosyonu, emekli maaşı tutarına göre farklı ödeme kademeleri sunuyor:

3.500 TL'ye kadar olan emekli maaşları: Uygun emeklilere 4.200 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki emekli aylıkları: Bu dilimde yer alan emeklilere 4.800 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki emekli aylıkları: Hak sahibi emeklilere 6.250 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

10.000 TL ve üzeri emekli aylıkları: Bu kategorideki emeklilere 7.000 TL tutarında önemli bir promosyon ödemesi yapılacaktır.

EK E-PROMOSYON TEŞVİKİ FAİZSİZ KREDİ

Akbank'ın emekli maaşı promosyonu maaş promosyonları ile bitmiyor. Banka ayrıca müşterilerine e-promosyon ödemesi de sunuyor. Bu ek teşvikten yararlanabilmek için emekli müşterilerin Akbank'ın sağladığı kredi kartlarıyla 12 ay boyunca her ay tek seferde veya toplu olarak 2.500 TL harcama yapmayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu koşulu yerine getirmeleri halinde 3.000 TL ekstra promosyon ödemesi alacaklar.

Promosyon kapsamında Akbank'ın yeni müşterisi olan emekliler, 15.000 TL'lik faizsiz kredi avantajından yararlanacak. Bu kredi 6 ay vadelidir ve herhangi bir faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Maaş promosyonu, ek e-promosyon ve faizsiz para ile, emekli müşteriler Akbank'tan 25.000 TL'ye kadar para alabilecek ve önemli bir finansal destek sağlayacaklar.