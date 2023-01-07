Diğer promosyonları unutun! Emekliler maaşlarını getirirse, 100.000 TL nakit ödemesi hazır olacak

Emekli olan kişilere yapılan promosyon ödemeleri haricinde, bankalar maaş, taşıma işlemlerinizi gerçekleştirmeniz durumunda sizlere ihtiyaç kredisi ödemeleri de vereceğini açıkladı. 100 bin TL'ye kadar nakit ödemesi alacak olan emekliler için kampanya başlatan, kamu bankaları, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara 10000 TL üzerinde emekli maaş alması durumunda 5000 TL emekli promosyonu ve 100000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi verecek. Banka kredi şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu kredi ödemelerinde emekli maaş hesaplarınız aracılığıyla birlikte başvurularınızı gerçekleştirebilir ve kredi kullanabilirsiniz.

Banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemelerini alabilecekler ve onaylanan krediler, hesaplara yatırıldı kullanabileceklerdir. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapmış oldukları başvuruları ile birlikte kredi ödemelerinden faydalanabilmektedir.

Emekli promosyon yerine 100000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi, alın...

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara emekli promosyonu yerine 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi, şartsız kefilsiz ve gelir belgesiz olarak verilecek.

24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, alabileceğiniz kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda daha düşük faizlerle kredi alabileceğini de söylemek istiyoruz.

Emekli maaşınızı kamu bankalarına taşımanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 100000 TL'ye kadar kredi ödemeleri, şartsız bir şekilde verilmektedir. Almış olduğunuz bu kredilerle diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlu da kapatarak, işlemlerinizi yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte yüksek limitli kredi ödemelerine devam edecek. Emekli olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgi alabilmektedir.