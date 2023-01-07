Son dakika... O Banka Faiz Oranlarını 0,99'a Kadar Düşürdü! Hemen Başvurun!

Binlerce vatandaş pandemi döneminde finansman ihtiyacı için bankalara hücum etti. Finansman desteğini ihtiyaç duyan vatandaşın tercihi HSBC ’ten yana oldu. Konut kredisinden sağlık ihtiyaçlarına kadar birçok kalemde bankalara başvurular arttı. Finansman desteği sağlayan bankalardan biri de HSBC oldu.

HSBC bank taşıt kredilerinde vatandaşlara özel faiz oranları sunuyor. Piyasadaki hareketlilik vatandaşları taşıt alımına yöneltiyor. Bankalar bu noktada taleplerini fırsata çeviriyor. Müşteri çekmek adına fırsat amaçlı krediler sunan bankalar taşıt kredilerinde yeni kampanyalar başlatıyor.

Koşul Ve Başvuru Gerektirmeyen Kredi

Kredi faiz oranlarında güncelleme yapan banka, sunmuş olduğu taşıt kredisi için müşterilerinden her hangi bir koşul veya başvuru istemiyor. Bunun yanı sıra taşıt kredisi için ek teminata veya kefile gerek duyulmuyor. Vatandaşın gerekli olan evrakları temin etmeleri yeterli oluyor.

Başvurular ise bankaya direkt olarak yapılmalıdır. Kredi için başvuruda bulunacak kişinin başvuru formunu doldurması gerekir. Başvuru formunun doldurulmasından sonra gerekli evrakların banka şubesine teslim edilmesi gerekir. Başvuruda bulunan kişinin TC kimlik numarasının yer aldığı cüzdan, ehliyet ya da pasaport belgelerinden her hangi birinin bankaya gösterilmesi gerekir. Özel sektörde çalışanlar ile devlet memurları maaş bordrolarını, emekli olan vatandaşlar için emekli hesap cüzdanlarını, serbest çalışanlar ise vergi levhalarını bağlı bulundukları meslek odalarından alınan üyelik belgelerini bankaya ibraz etmeleri gerekir.

Hsbc Bank Tarafından %0,99 Faizli Taşıt Kredisi

Taşıt alımını kredi fırsatına dönüştürmek isteyen banka, aylık bazda yüzde 0,99 faiz oranlı kredi kampanyası sunuyor. Düşük faiz oranlarından faydalanmak isteyenler bu fırsatı değerlendirebilir. Taşıt almayı düşünen vatandaşlar bu kampanyaya katılarak doğa dostu araca kavuşabilir.

Gelen taleplerin yoğun olmasından dolayı banka ilk adımı attı ve gerek kendi müşterilerine gerekse müşterisi olmayan vatandaşlara aylık 0,99 faiz oranlı taşıt kredisi imkânı tanıyor. Aynı zamanda banka düşük faiz oranlarının yanı sıra 36 aya varan vadeler ile müşterilerinin karşısına çıkıyor. Tüm vatandaşlara sunulan kampanya ve fırsatlar elektrikli veya hibrit araçlar için geçerli olacak.