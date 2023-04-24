Dicle Üniversitesi Açık Kadrolarına Çok Sayıda Personel Alacağını Duyurdu

Dicle Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 194 kişilik kadrolara tam zamanlı çalıştırılmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Diyarbakır Dicle Üniversitesi resmî sitesinde yayınlanan ilanlarda farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 194 personel alımı yapılacağına dair ilan yayınlandı.

Koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, teknisyen, hemşire, destek personelleri, çevre düzenleme ve temizliği personelleri, bahçe bakım personeli, şoför, temizlik personeli, sterilizasyon görevlisi, perfüzyonist, laborant, diyetisyen, anestezi teknikeri, ATT paramedik, tıbbi görüntüleme, biyolog ve ebe kadroları için personel alımı yapılacak.

Dicle Üniversitesi Hangi Kadrolara Personel Alacak

Dicle Üniversitesi 194 farklı kadroya personel alımı yapacağını duyurdu. Dicle Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere açık kadrolar şu şekildedir. Koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve tekniker, hemşire, destek personelleri, çevre temizliği personelleri, bahçe bakım personelleri, şoför, temizlik personeli, sterilizasyon görevlisi, perfüzyonist, laborant, diyetisyen, anestezi teknikeri, ATT paramedik, tıbbi görüntüleme, biyolog, ebe gibi kadrolara personel alımı yapılacaktır.

İş başvurusu yapacak adayların, lise, ön lisans, lisans mezunları olmaları ve KPSS sınavlarına girmiş olma şartı da aranıyor. Belirtilen şartlara uyan adaylar açıklanarak mülakat yapılmadan personel olmaya hak kazanacaklar.

Başvuru Şartları Nelerdir

Dicle Üniversitesi 194 kişilik personel alımı başvuru şartları şu şekildedir:

· Devlet memurları kanunlarının 657. kanun ve 48. maddesinin tüm şartlarını taşımak.

· Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi gereğince devlete karşı işlenen her türlü suç ve herhangi bir nedenden dolayı mahkûm olmamış olmak.

· Lise (KPSS P94), ön lisans (KPSS P93) lisans mezunlarının (KPSS P3) 2022 sınavlarına girmiş olmak.

· Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak.

· Sözleşme yapıldıktan sonra herhangi bir hakaret durumunda taraflar tarafından sözleşme iptali gerçekleşebilir ve bir yıl süre boyunca sözleşmeli personel olamaz.

· Erkek adayların askerliğini yapmış olması şartı gerekmektedir.

· Sözleşme şartlarından hizmet sözleşmesi şartlarına uymayanların sözleşmeleri feshedilebilecek.

· Gece nöbetlerine engel olacak hiçbir engelinin bulunmaması ve birçok detaylandırılmış şartlara tam olarak uyma zorunluluğu sabittir