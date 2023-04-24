Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde Beklene İkinci Zam Teklifi Belli Oldu!

Kamu işçilerine yapılacak olan ikinci zam teklifi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Hükümet tarafından kamu işçilerine yönelik verilecek olan ikinci zam teklifi belli oldu. Türk-İş Başkanı Atalay, hükümet tarafından 700 bin kamu işçisini ilgilendiren ilk 6 aylık zam teklifini açıkladı. Kamu işçilerine yönelik yapılan zam miktarı ve detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde ortaya çıkan zam oranı kamu işçileri tarafından sorgulanıyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay kamu işçilerine yönelik yapılan ilk 6 aylık zam teklifini duyurdu. Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı? Konu ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık…

Hükümet Taraflıdan Kamu İşçilerine Yeni Teklif!

Hükümet kamu işçilerine yönelik yapmış olduğu ikinci zam teklifini basına yansıttı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümet tarafından kamu işçilerine yapılan ilk 6 aylık

Taban maaş teklini açıkladı. Maaş teklifinin yükseldiğini ifade eden Atalay, ortaya sürülen yeni teklifin 12 bin lira tavan ücretin yanı sıra ilk 6 aylık dönem içinde yüzde 40 oranında zam yapılacağını bildirdi.

Hükümet Tarafından Yapılan İlk Maaş Zammı Teklifi Neydi?

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümet tarafından ilk zam açıklanmıştı. Türk-İş Başkanı Atalay, hükümet tarafından kamu işçilerine yönelik ilk teklifin yüzde 30 oranında olduğu aylık taban teklifinin ise 11 500 lira olduğun açıklamıştı. Kamu işçileri için aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesinin ısrarı halen devam etmektedir. İlk teklif 11 bin 500 lira düzeyinde olması beklentilerin karşılanmadığını ifade ederek tekrar bir araya gelinmesi sağlanacak. Yapılacak teklifin yukarı yönlü alması tahmin ediliyor.