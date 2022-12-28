Devrim Özkan Naif Biri Değil! Gelsin Hayat Bildiği Gibi Oyuncusu Aslında Farklı Bir İnsan

Başarılı oyuncu Devrim Özkan, Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesinde Songül isimli karaktere hayat veriyor ve seyirci karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu son dönemin kariyer çıkışını çok hızlı gerçekleştiren oyunculardan biri olurken bu gelişme ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan Kadir Doğulu ile Vuslat dizisinde başrolde yer almış ve o dönemde çok iyi bir çıkışa imza atmıştı. Bu defa Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Ertan Saban ile oldukça başarılı bir partnerlik süreci yürüten güzel oyuncu Show TV'nin sevilen projesinde başrol olmanın hakkını veriyor. Dizinin yeni bölümlerinin yayınlandığı her gün sosyal medyada da gündemden düşmeyen Devrim Özkan güzelliğinin yanı sıra yetenekleri ile de sıklıkla adından söz ettiriyor. Seyirci grubu Devrim Özkan tarafından hayat verilen Songül karakterinin bazı zamanlarda sempatik sahneleri ile gülümsüyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi isimli televizyon dizisi projesinin başarılı oyuncusu Devrim Özkan söz konusu dizi projesinde hayat verdiği Songül karakteri ile kendi kişiliği arasına benzerlikler olduğunu ifade etti. Seyirci grubu ünlü oyuncunun Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde sergilediği naif halleri çok beğeniyor ve oyuncunun çok yetenekli olduğunu düşünüyor. Fakat seyirci grubu Devrim Özkan'ın içinde çok farklı bir ruh ve çok farklı bir his olduğunun ise farkında değil.

Kendisinin gözü kara ve hırslı biri olarak tarif eden ünlü oyuncu Devrim Özkan dizi projesinde hayat verdiği karakter ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Dizide canlandırdığı Songül karakteri ile olan benzerlikleri ile ilgili ifadeler kullanan ve Songül ile ortak özelliğinin çok olduğunu belirten Devrim Özkan ikisinin de gözü Kara olduğunu açıkladı. Yapmak istediği bir şey olduğunda onun için sonuna kadar gitmeyi sevdiğini ifade eden ünlü oyuncu Devrim Özkan hırslı olduğunu açıkladı. Songül karakterinin de böyle bir kadın olduğunu ifade eden ünlü oyuncu Songül'ün her ne kadar annesi ve babasız büyümüş bir kadın olsa da kendisinin ise ailesi ile beraber büyüdüğünü anlattı. Fakat Songül karakterinin yalnızlığı nasıl bir şey olduğunu çok iyi bilen birisi olduğunu ifade eden ünlü oyuncu kendisinin de yalnızlığın ne demek olduğunu bildiğini ve oralarda çok örtüştüklerini söyledi.

Devrim Özkan Songül Payaslı karakteri ile beraber televizyon ekranlarında son dönemin çok dikkat çeken kadın oyuncularından biri haline bürünmüştü. Genç oyuncu Songül karakterine hayat vererek çok özel bir performans sergiliyor ve yeteneklerini izleyici ile buluşturuyor. Bugüne kadar hayat verdiği diğer karakterler arasında Songül karakterinin kendi kişiliğine en yakın karakter olduğunu ifade eden Devrim Özkan, partner uyumunun öneminden de bahsetti ve dikkatleri üzerine çekti. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki partnerinin Ertan Saban olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Devrim Özkan, oyuncunun kendisine inanılmaz katkılarının olduğunu ifade etti. Belki bu durumun dizinin başarısında da etkili olabileceği yönünde ifadeler kullanıldı.