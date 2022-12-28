Koç Burcu 2023 Yorumu! Koç Burcunu Yeni Yılda Neler Bekliyor?

Koç burçları 2023 senesinde eski şeylerin artık sona erdiğini hissedecektir ve yeni başlangıçlar yapacaktır. Eski olan hiçbir temayı günümüze taşımayacak olan burç sahipleri daha ışıltılı ve daha parlaklık bir şeyin kendilerine doğru geldiğini görebilir. Ancak yine de bazı koçlar geçmişin kendilerine acı veren yönleri ile de hesaplaşma yaşayabilir. 2012 yılından beri yanıt alamadıkları her şeye cevap bulacak olan koçlar istediklerini elde edecektir.

Güçlü bir Venüs 2023 koç burcu haritasında yer almaktadır. Özellikle senenin ilk yarısında koç burçları 2023 yılında aşkta sayısız fırsat elde edecektir. Koç borçları yılın ilk yarısında evlenmeyi planlayabilir ya da birine evlenme teklif etmeyi düşünebilir. Yılın ikinci çeyreğinde haziran ayı sonrasında ise burç sahiplerinin ilişkilerine bir olgunluk gelecektir. Koçların bu süre boyunca dikkate alması gereken tek durum 3. bir tarafın etkisinden kaçınmak olacaktır. Burç sahipleri aralarına farklı birinin girmesine izin vermesi durumunda yol ayrımına ya da ani bir bölünmeye gidebilir. Bu sene çok eski bir aşk koç burçları için canlanabilir ve tekrar bir beraberlik durumu söz konusu olabilir.

2008 yılından beri Plüton Koç burçlarının kariyer evlerinde yer alıyordu fakat arkadaşlık ve sosyal çevre evlerine geçiş yapacak. Plüton birkaç ay orada kalıp yeniden kariyer evinde son hak edişlerini almak için geri dönüş yapacak. Burç sahipleri kolektifte ya da yeni topluluklarda kendilerini liderlik ederken bulabilir. 2017 yılından bu yana iş hayatları ile ilgili bazı zorluklar ve haksızlıklar ile savaşta olan burç sahipleri artık bu durumu düzeltecektir. Satürn'ün koç burcuna geçmesi ile koçlar kendilerini gerçekten ispat etmek için bir zaman dilimi bulabilir.

Kısa seyahatler yaparak ya da kardeşlerine sahip çıkarak koçlar enerjilerini değiştirebilir ve yeni yılın içerisinde çok fazla fırsat ve heyecan bulundurduğunu düşünebilir. Ancak bu durumun ne kadarını başardıkları ya da ne kadarını keşfettikleri koçlara bağlı bir durum olacaktır.

20 Şubat tarihi ardından Venüs koç burçlarında ilerleyecek ve bu durum burç sahiplerine muhteşem bir şekilde getirirlerde bulunacaktır. Mart ayı koç burçları için en çarpıcı ve en gösterişli ay olacaktır.

20 Mayıs tarihi sonrasında yatırım yapmak ya da taşımak gibi kararlar burç sahiplerinin gündeminde yer alabilir ve burç sahipleri kontrol etmek ile ilgili süreçler hakkında bazı gelişmeler yaşayabilir. Yer değiştirmek ya da yurt dışına taşınmak isteyen burç sahipleri bu durumu eşleri ya da ortakları ile paylaşabilir. Yurtdışı kapıları değişim göstererek burç sahipleri için açılacaktır.

Aslan burcunda 16 Ağustos tarihinde koç burçları bir yeni ay yaşayacak ve bu durum onları duygusal anlar yaşamaya itecektir. Bu süreç boyunca burç sahipleri tanışıkları kişileri daha önceden tanıyormuş hissi duyabilir ve hayatlarına giren insanlar onlara çok tanıdık gelebilir.

Onlar için sağlık konusunda dikkat etmeleri gereken durum ise stresten uzak kalmaları ve sağlıklarına önem vermeleri olacaktır.