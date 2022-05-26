İş Arayışı Olanlara Müjde Ünlem İŞKUR, Yeni İlanlarını Duyurdu: 6 Bin TL’ye Eleman Aranıyor. Ekonomik açıdan kötü günlerden geçen Türkiye'de her şey o kadar da kötü değil. İŞKUR, bazı dönemlerde yayınlamış olduğu iş ilanları ile işsiz vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bir umut kendileri açısından uygun bir ilanın olabileceğini düşünen vatandaşlar, İŞKUR binaları önünde kuyruğa giriyor. Diğer taraftan İŞKUR web sitesi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar dedikleri işte 6000 TL’ye kadar maaş ile çalışabiliyor.

Her Meslekten ve Her Yerden İş İlanı!

İŞKUR, ülkemizin farklı kurumları ile ortaklık oluşturan ve bu sebep doğrultusunda farklı kurum ile firmalarda iş ilanlarını da bünyesinde yayınlayan bir kurumdur. İŞKUR’un iş ilanları değerlendirilmesi açısından İŞKUR binalarına başvuru yapmanıza gerek yok. İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden başvuru işlemlerimizi gerçekleştirerek 6.000 TL’ye kadar maaş ile çalışabilirsiniz.

Güncel İŞKUR İlanları

· Osmanlı sigorta brokerliği firması 3000 TL ile 5000 TL arasında maaş ile sigorta satış temsilcisi arıyor,

· Ark iletişim firması ise 4500 TL’lik bir maaş karşılığında bünyesinde istihdam etmek amacıyla ön muhasebeci arıyor,

· Bir mühendislik firması olan logo netsis destek uzmanı şeklinde çalışıp 5000 TL maaş karşılığında ekiplere dahil olacak bir bilgisayar mühendisi aranıyor,

· Ülkemizin dört bir tarafında şubeleri bulunan Şok Market zinciri ise 5500 TL’ye param maaş karşılığında bünyesinde istihdam etmek amacıyla eleman arıyor.