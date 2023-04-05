Devletten prefabrik ev desteği almak mümkün

Devlet son zamanlarda artan rekabetten dolayı prefabrik ev desteğini vatandaşlara sunuyor. Belirli şartları sağlayan vatandaşlara yönelik olarak 200 bin TL tutarında prefabrik ev desteği verilecek. Son günlerde çok yoğun bir şekilde talebi olan prefabrik evler gündemde yerini korumaya devam ediyor. 6 Şubat 2023 tarihinden sonra birçok bina yıkılırken prefabrik evlere bilgi oldukça artmış durumda. Hal böyle olunca artan talepler sonrasında prefabrik ev fiyatlarında yüksek oranlı zam ile birlikte vatandaşlar İsyan etmişti. Devlet ise elini taşın altına koyarak 200 bin TL tutarında ev sahibi olmak isteyen kişilere yönelik olarak prefabrik ev desteğini hizmete soktu. Prefabrik evler Kahramanmaraş depreminin ardından daha da çok rağbet gördü çünkü deprem felaketini nedeniyle insanlar çok katlı binalardan artık kaçınmaya başladılar.

Bütçe dostu prefabrik ev

Kahramanmaraş depreminden sonra vatandaşlar çok katlı binalardan kaçınırken bütçe dostu olan prefabrik evlere daha çok ilgi arttırdı. Bütçesine uygun olmayan vatandaşları ise devlet tarafından destek geliyor. Belli şartları sağlam vatandaşlara prefabrik ev desteği adı altında 200.000 TL tutarında yardım sağlanacak. Deprem felaketinden sonra prefabrikler güvenli bir ev halini aldı. Bu tip evlerde deprem riskinin en aza inmesi sebebiyle vatandaşlar sıklıkla araştırmaya başladı.

Ancak artan talep neticesinde prefabrik evler de fiyatlarında artış yaşadı. Hal böyle olunca devlet 200.000 TL tutarındaki prefabrik ev desteğini hizmete koydu. Prefabrik evler betonarme evlere göre daha çabuk ve pratik bir şekilde kurulabiliyor. Yapım oldukça basit olan bu evler konfor açısından ve hız açısından da hiçbir şekilde betonarme evi aratmıyor.

Üstelik betonarme evler gibi prefabrik evlerin inşası için herhangi bir şekilde derin çukurlar yani temeller kazmaya gerek bile kalmıyor. Prefabrik evler iki katlı ya da tek katlı olarak karşımıza çıkarken istenilen metrekareye göre çalışılabiliyor. Hazır paneller sayesinde ve birleştirilmeleri sayesinde istenilen metrekarelerde prefabrik yapılar gerçekleştirilebiliyor. Devlet destekli prefabrik ödemesinden faydalanmak için belirlenen şartlar sağlandıktan sonra e-devlet üzerinden başvuru yapmak gerekiyor.