Devletten Öğrencilere 750 TL Harçlık Geliyor, Son Dakika...

Son zamanlarda devletin sosyal anlamda birçok vatandaşa maddi anlamda destek verdiği biliniyor. Bu destekler kapsamında öğrenciler de unutulmayacak. Devlet tarafından öğrenci olan kişilere yönelik olarak 750 TL tutarında cep harçlığı hesaplara yatırılıyor. Üstelik herhangi bir şekilde ilkokul lise üniversite eğitimi alan öğrenci ayırt edilmeksizin herkese veriliyor. Yapılması gereken tek şart ise gerekli başvurularda bulunmaktır. Başvuru yapan öğrenciler 750 TL harçlığını hemen alabilecek.

Bu Destek İle Velilerin Yüzü Gülecek

Devlet eğitim ve öğretim hayatına devam eden öğrencilere yönelik olarak 750 TL tutarında maddi destek sağlıyor. Bu kapsama göre milyonlarca öğrenciye devlet tarafından harçlık verilecek. Bakanlığın açıkladığı bilgiler doğrultusunda maddi durumu yerinde olmayan ve aynı zamanda çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken tüm aileler bu başvuru yapabiliyor. Enflasyonun son zamanlarda artışından kaynaklı olarak birçok kalemde de zamlar yapıldı.

Bu zamlardan kırtasiye gıda masrafları da nasibini almasıyla birlikte okula giden öğrenciler ve aileleri maddi anlamda sıkıntıya düştü. Bu duruma el atan Eyüp Sultan belediyesi de öğrencilere yönelik olarak ilçede yaşayan öğrencilere maddi anlamda destek başvurusunda bulunması çağrısı yaptı. Bu desteğe göre başvuru yapan kişilere 750 TL tutarında 2023 yılı için harçlık ödemesi yapılacak.

Milli eğitime bağlı olan liselerde eğitim Gören ve son sınıf öğrencilerine yönelik 750 TL’lik cep harçlığının verileceği duyuruldu. Öğrenciler ise başka ilçede liseye gidiyorlarsa bile ikametgâhlarının Eyüp Sultan sınırları içerisinde olması durumlarında bu maddi destekten faydalanacağı biliniyor. 750 TL tutarındaki harçlığı hak edebilmek için ise belirli zamanlar içerisinde başvuru yapmak yeterli oluyor. Bu harçlığı alan öğrenciler ve aileleri bir nebze olsun kırtasiye masraflarından ve gıda masraflarından rahatlanması öngörülüyor.