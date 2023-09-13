Kış aylarında elektrik, vatandaşlar tarafından en çok tüketilen enerji kaynaklarından biri olarak ortaya çıkıyor ve genellikle hanelerde hayati bir ısınma kaynağı olarak hizmet veriyor. Ne yazık ki, elektrik tüketimiyle bağlantılı fahiş maliyetler son iki yıldır insanları aşırı derecede sıkıntıya sokmuştur. Bu durumun olumsuz sonuçlarını hafifletmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kış milyonlarca vatandaşa elektrik faturası yardımı sağlamak için önlemler aldı.

Hükümet, çok ihtiyaç duyulan bu desteği sunarak vatandaşlarını artan elektrik fiyatlarının zararlı etkilerinden korumayı amaçlamaktadır. Bu girişim, yüksek elektrik faturalarının getirdiği mali yükten kaynaklanan daha fazla mağduriyeti önlemeyi amaçlamaktadır. İşte yeni desteğin ayrıntıları.

ELEKTRİK FİYATLARINA ZAM BEKLENİYOR

Kış mevsiminde dünyanın dört bir yanında enerji maliyetleri daha önce görülmemiş seviyelere fırlıyor. Türkiye'de devletin bu masrafların bir kısmını hafifletme çabalarına rağmen, ortaya çıkan yük hala düşük gelirli ailelerin bütçelerini ciddi şekilde etkilemektedir. Yılın son aylarına yaklaşırken, elektrik fiyatlarının ve bu hanelerin karşılaştığı zorlukların daha da artması bekleniyor. Zam oranının tam olarak ne olacağı belirsizliğini korusa da, elektrik faturalarındaki rakamları şişirecek kadar büyük olacağı yadsınamaz.

FATURA DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahiplerine elektrik faturası yardımı sağlamayı planladığını açıkladı. Ancak tüm vatandaşlar bu yardımdan faydalanma imkanına sahip olmayacak. Bakanlık özellikle zor durumda olan ve halihazırda sosyal yardım alan aileleri hedef alacak. Bu ek yardımın kış aylarında ortaya çıkan mali yükün bir kısmını hafifletmesi bekleniyor.

Bu program kapsamına giren aileler, aylık yardımlarını çekmek için elektrik faturaları ve kimlik kartlarıyla PTT şubelerine gidecek. Ödeme miktarı hanede yaşayan kişi sayısına bağlı olarak değişecektir. 1-2 kişilik haneler için yardım tutarı 112 TL olacak. 3 kişilik hanelere 150 TL, 4 kişilik hanelere ise 187 TL yardım yapılacaktır. Son olarak, 5 veya daha fazla kişiden oluşan haneler 225 TL alacaktır.