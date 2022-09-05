Devletten kira yardım parası devam ediyor mu? Bugün başvuru yapanlar kira yardımı alıyor!

Son dakika haberi geldi. Devlet tarafından verilecek olan kira yardımı devam edecek. Dar gelirli aileler için kira ödemekte zorlananlara hemen ödemeler veriliyor. Bu yardım parası almak isteyenlere hemen sonuç veriliyor. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilecek olan bu ödemelerde oturduğunuz illere göre kira yardımı alacaksınız. 1150 TL en yüksek kira yardımı olarak bilinmektedir.

Sigortalı olarak çalışmıyorsanız ve geçim sıkıntısı yaşıyorsanız sosyal yardımlaşma olarak sizlere devlet tarafından kira desteği ödenmektedir. Durumunuz düzelene kadar ise bu yardım aylık olarak sizlere verilmektedir. Sigortalı olarak çalışıyorsanız maalesef maaş alamazsınız. Emekli olan, sigortalı olarak çalışan, dul ve yetim aylığı olan, üzerine mal varlığı ve araç olan kişiler başvuru yapsalar dahi kira yardımı alamazlar. Başvuru e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Başvuru yaptıktan sonra gelir durumu sorgulaması yapılacaktır.

Kira Yardımı Tutarı Ne Kadar?

Kira yardımı alacak kişiler oturdukları illere göre en az 715 TL en fazla ise 1150 TL ödeme alıyorlar. Büyükşehirlerimizden olan İzmir Ankara İstanbul illerinde oturan kişilere 1150 TL ödeme verilmektedir. Diğer büyükşehirlerden olan Adana Antalya Konya ve Bursa illerinde oturan kişiler ise başvuru yapmaları durumunda 1.085 TL ödeme almaktadırlar. Mersin, Eskişehir, Sakarya ve Erzurum'da kira yardımı başvurusu yapacak olan kişiler 995 TL ödeme almaktadır. Bolu, Bingöl illerinde kira yardımı alacak olan kişilere 715 TL ödeme verilmektedir. Bu yardımları belediyelerden de öğrenebilirsiniz.