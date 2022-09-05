Yargı Dizisi 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Yargı 2. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Büyük bir heyecanla uzun bir süredir 2. sezonu için beklenen Yargı ismi hukuk temalı dizi projesi Kanal D ekranlarında Ay Yapım imzalı olarak hayranları karşısına çıkıyordu. Söz konusu dizinin 2. sezonundan ilk tanıtım videosu seyirci kitlesi ile buluştu ve yeni sezonun başlayacağı tarih araştırıldı. Ekranlara geldiği her yeni bölümü ile çok izlenen ve her pazar günü izleyici karşısına çıkan dizinin 2. sezonunda Ceylin karakterinin eşi Savcı Ilgaz'ı öldürmek ile suçlandığı biliniyordu. Ceylin Eren komiser ile sorgulama sırasında verdiği yanıtlar ile seyirci kitlesini ve Yargı dizisinin hayranlarını şaşkınlığa sürüklemişti.

Dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı ve izleyici kitlesi Yargı dizisinin yeni sezonunda yaşanacak olayları izlemeyi iple çekti. Seyirci kitlesi sezon finali sahnesiyle büyük bir soru kümesi içerisinde kalmıştı. Yayınlanan yeni sezon tanıtımı ile seyirci kitlesinin tekrardan büyük bir kaos içerisinde kalacağı yönünde durumlar yapıldı. Projenin yayınlanan fragmanında Ceylin karakterinin Eren komiser ile sorgulama yaptıüı gösterildi ve soluksuz bir sezonun izleyici grubunu beklediği ortaya çıktı.

Sosyal medyada da Yargı dizisinin yeni sezon tanıtımı büyük bir ses getirdi ve projenin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Twitter gündeminin üst sıralarında Yargı dizisi gece boyunca dikkat çekerken Sema Ergenekon da ne kadar başarılı olduğunu yeniden gözler önüne serdi. Geçtiğimiz sezonda dikkat çekici bir final ile seyirci kitlesine veda eden ve yayınlanan sezon tanıtımı sonrasında merak uyandıran dizinin 2. sezonu heyecan içerisinde bekleniyor. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi iki başarılı ve genç oyuncunun başrolünde bulunduğu Yargı isimli hukuk temalı dizinin 2. sezonunda yer alan oyuncular da açıklandı.

Uğur Polat, Hüseyin Avni Danyal, Mehmet Yılmaz Ak, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Arda Anarat, Uğur Aslan, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Çağlar Gençtürk, Özlem Çakar Yalçınkaya, Onur Özaydın, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş Yargı dizisinin 2. sezonun oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Uğur Polat Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç, Evli Mi, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı isimli televizyon dizisi projesinde Yekta Tilmen karakteriyle projeye dahil olan ünlü oyuncu Uğur Polat hayranları ile yeniden buluştu ve seyirci kitlesini büyüledi.

Doğuma büyüme İstanbullu olan ünlü oyuncu Uğur Polat 1961 senesinin Eylül ayında dünyaya gelmiştir. Polat 1978 senesinde Ankara sanat tiyatrosuna katılım göstermiş daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünde eğitim almıştır. Kariyer hayatı boyunca pek çok sinema filminde rol olarak ödülü kazanan ünlü oyuncu bu sıralarda ise Yargı dizisinde oyunculuk performansı sergileyerek sevenleri karşısına çıkmaktadır.

Başak burcu olan başarılı oyuncu Uğur Polat 178 cm boyunda ve 75 kilodur. 61 yaşında olan ünlü ismin bir Instagram hesabı da vardır. Dizi, film ve tiyatro oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da görev yapan başarılı isim Uğur Polat pek çok dizi ve filmde oyunculuk performans sergileyerek ödül kazanmıştır. Bu sıralarda Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Yargı isimli televizyon dizisi projesinde Yekta karakterine hayat vererek dizide çok önemli bir karakteri canlandıran ünlü oyuncu her yeni bölümde merak ve heyecan içerisinde izlenilmektedir.