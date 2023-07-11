Devlet, toplumun ekonomik açıdan zor durumdaki bireylerine çeşitli yardımlar sağlayarak sosyal refahın arttırılması için çalışıyor. Geliri olmayan veya geliri düşük olan bireyler, devletin sağladığı bu yardımlardan yararlanabiliyorlar. Yardımlar, kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş olup, besin, para, giysi, yakacak yardımı gibi çeşitli kalemleri içeriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yoksul ailelere yoksulluk maaşı adı altında maddi yardım sağlamaktadır. 2023 yılında belirlenen yoksulluk maaşı miktarı 2.432,81 TL'dir. Yoksulluk durumunu belgeleyen vatandaşlar, bu yardımı alabiliyorlar. Ek olarak, eğitim gören çocukları bulunan muhtaç ailelere, çocukların eğitim giderlerini karşılamak adına ekstra mali destek verilmektedir.

Yoksulluk maaşı almak isteyen vatandaşlar, bu yardımı PTT şubeleri veya Ziraat Bankası üzerinden alabilirler. Ancak yoksulluk maaşı başvurusunda bulunmak için belirli kriterlerin yerine getirilmiş olması gerekiyor.

Yoksulluk Maaşı Almak İçin Gerekli Koşullar:

TC vatandaşı olunmalıdır. Yabancı uyruklu kişiler bu yardım hakkından faydalanamazlar.

Muhtaçlık belgesi bulunmalıdır.

Daha önce sosyal yardımlaşma kurumlarından herhangi bir yardım alınmış olmalıdır.

Yoksulluk maaşı, 65 yaşına kadar olan bireylere verilir. Bu yaştan büyük ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, yaşlılık aylığı başvurusunda bulunabilirler.

Başvuru sahibinin herhangi bir geliri veya SGK'ya kayıtlı bir işte çalışıyor olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda, başvuru sahibinin ve aynı hane içerisinde yaşayan diğer bireylerin de herhangi bir mal varlığı bulunmamalıdır.

Hane halkının toplam geliri, yoksulluk maaşı tutarını geçmemelidir.

Bu destekle devlet, gelir düzeyi düşük vatandaşlarına ekonomik açıdan bir rahatlama sağlamayı amaçlamaktadır. Yoksulluk maaşına başvurmayı düşünen vatandaşlar, ilgili kurumlara başvuruda bulunabilirler.