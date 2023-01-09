1.100 TL o tarihte hesaplara geçecek! 14 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li ikramiye müjdesi geldi! Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde 1.100 TL'lik ikramiye yatırılacak. Ayrıca bu tutarın artması da bekleniyor. Maaşlara bu ay yapılan yüzde 30 zam neticesinde ikramiyenin de artarak hesaplara yansıtılması talep ediliyor.

14 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li ikramiye müjdesi geldi. 1.100 TL o tarihte hesaplara geçecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zamlı tablosu belli oldu. Ocak ayının ilk haftasında gelen veriler neticesinde maaşlara yüzde 30 zam yansıtıldı. En düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye yükselirken ikramiyelerin ödeme tarihleri akıllara geldi. Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayında, Kurban Bayramı ikramiyesi ise Haziran ayı içerisinde yatırılacak. 1.100 TL ödeme tutarının artıp artmayacağı da gelecek aylarda belli olacak.

ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu ayın ilk haftası zamlı maaşlarını öğrendi. Zamlı maaşlarını öğrenen emeklileri bu yıl ikramiye bekliyor.

YÜZDE 30 ZAM...

Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde 1.100 TL'lik ikramiye yatırılacak.

İKRAMİYELER ARTACAK MI?

Bu tutarın artması da bekleniyor. Maaşlara bu ay yapılan yüzde 30 zam neticesinde ikramiyenin de artarak hesaplara yansıtılması talep ediliyor.

ÖDEME TARİHLERİ...

Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayında, Kurban Bayramı ikramiyesi ise Haziran ayı içerisinde yatırılacak. 1.100 TL ödeme tutarının artıp artmayacağı da gelecek aylarda netleşecek.

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