Altın, gümüş ve dolar için alım müjdesi açıklaması! Paranızı yatırın! O tarihte hemen bakın!

Paranızı yatırın! O tarihte hemen bakın! Altın, gümüş ve dolar için alım müjdesi açıklaması! Piyasada sürekli baskılanmaya çalışılan dolar için bu baskılamanın 2023 siyasi seçimlerine kadar sürdürülebileceğini belirtti. Ama yine de sene sonuna kadar doların yirmi bir Türk Lirasını göreceğini tahmin ettiğini söyledi.

2023 seçimleri sonrasında bu aralıklı baskılama ve serbest bırakmanın sona ereceği tahmininde bulundu. Ani artışların önlenmesi için baskılamanın seçim tarihine kadar sürdürülme olasılığına dikkat çekti. Ama sonrasında her şeyin gerçek değerini kazanacağını belirtti.

Tunç Şatıroğlu: Paranızı Altına veya Gümüşe Yatırın Unutun!

Altının bu hafta içinde yükselişe geçtiğine dikkat çeken Tunç Şatıroğlu, hala altın alım fırsatının devam ettiğini belirtmekte. Gram altın alışının hala devam etmekte olduğunu altın ve gümüşünde iyi birer yatırım aracı olduğunun altını çizmektedir.

Altın almanın ileriye dönük getirisi olacağından söz eden uzman pek piyasa dalgalanmalarına bakmaksızın sabit olarak altını elde tutmanın getirisi olacağını söylemektedir.

Oldukça çok müdahalelere uğrayan piyasada olası olan iniş çıkışların geçici olacağını söylemektedir. Altın ya da gümüş alıp kenara atanın uzun vadede mutlaka karlı olacağına emin göz ile bakmaktadır.

Bu sene için Tunç Şatıroğlu’nun önerisi elinizdeki değerler çok yer değiştirmeden elde tutmaktır. Böylece uzun vadeli kazançlar kesin olacaktır. Buna dikkat edilmesi gerekmektedir.

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