Devletten 700 TL Destek Gelecek: Tüm Çalışanlar Bu Haberi Okumalı. Milyarlarca çalışan kişi 2022 senesi asgari ücretinin ne kadar olacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışanlar için yeni gelişmeleri duyurmuştu. Böylece asgari ücret 4 bin 250 TL’ye yükseltilmiş idi. Asgari ücretle beraber Asgari Geçim İndirimi’nde de gelişmeler yaşandı. Fakat AGİ ne kadar oldu? Ayrıntılar bu haberin devamında sizleri bekliyor…

Bu doğrultuda verilerin de kalkmasıyla birlikte AGİ artık uygulanmayacak. Tüm çalışanların maaşlarından asgari ücret kadarlık kısım vergiden muaf tutulacak. Bunun sonucunda da asgari ücret almakta olan işçiler damga vergisiyle 700 liralık bir vergiden de muaf olacak. Yüksek maaş ödemesi ile çalışanlar da 650 TL’lik gelir vergisi istisnasından yararlanabilmiş olacak. Böylece gelir vergilerinden de bu meblağ kadarlık bir kısım indirilecek.

Asgari Geçim İndirimi Bundan Böyle Yürürlükten Kalkıyor

Yeni asgari ücret düzeyinin netleşmesinden sonra işçilere ödenen AGİ konuşulmaya başlandı. Herkes bu konuyu araştırıyor. Ücretlerde bulunan verginin kaldırılmış olmasıyla AGİ de bundan böyle olmayacak. Fakat devlet 2022 senesi için en yüksek Asgari Geçim İndirimi olan 650 TL’den de vazgeçmiş olacak. Yani esasen tüm çalışan kişiler için en yüksek Asgari Geçim İndirimi iade edilmiş olacak.

İlerleyen günlerde bu konuya dair daha farklı gelişmeler de meydana gelebilir. Haberlerimizi kesinlikle takipte kalmanızı tavsiye ederiz…