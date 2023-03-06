Devletten 0,69 faizli konut alma müjdesi! 1, 2, 3, 4 milyon TL konut kredisi ile 15 yıl kredi öder gibi ev sahibi olun

1, 2, 3, 4 milyon tl konut kredisi ile 15 yıl kredi öder gibi ev sahibi olun... Devletten 0,69 faizli konut alma müjdesi! Yalnızca sıfır konutlar için geçerli olacak yeni evim konut kredisi yüzde 0,69 faizle ev sahibi olmanın yollarını açtı. 15 yıl vade süresi olan yeni konut kredisinden orta gelirliler faydalanıyor. Orta gelirlilerin ev hayalini gerçekleştirecek olan konut kredisi ile ilgili merak edilen detaylar…

Ev alacak orta gelirliler için beklenen haber geldi!

1, 2, 3, 4 milyon konut kredisinden faydalanarak 15 yıl vadeyle ev sahibi olmak isteyenler, kredi hakkında bilgi sahibi olmak istedi. 2023 ev kredisi faiz oranları araştırması yapan vatandaşlar, son yılların en düşük faiz oranı olan 0,69 yeni evim konut projesinin detaylarını araştırmaya başladı.

Yeni evim konut kredisi hesaplama

Orta gelirliler için sunulan 0 69 konut kredisi şartları nelerdir? Üzerinde hiçbir ev kaydı bulunmayan orta gelirliler, yeni evim konut kredisi kampanyasından faydalanabiliyor.

En yüksek 5 milyon TL’ye kadar varan konut kredisi, 15 yıl geri ödeme planı ile oluşturuldu. 1 milyon TL kredi miktarı için ilk yıl taksit tutarı 4410 TL, ikinci yıl 5400 TL ve üçüncü yıl 6481 TL olarak belirlendi.

0,69 konut kredi miktarı ne kadar?

Yeni evim konut kredisinden yararlananlar için devlet bankaları ne kadar ev kredisi veriyor? 0,69 konut kredisi olarak hazırlanan projenin kredi miktarı il bazında belirleniyor. 1. Bölge olarak belirlenen İstanbul için 5 milyon TL, ikinci bölge olarak belirlenen; Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Mersin ve Muğla için en fazla 3 milyon TL hesaplandı. Üçüncü bölge olarak belirlenen iller için ise, 2 milyon TL olarak hesaplandı.

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