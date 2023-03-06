Deprem sonrası ilaç gibi gelen düzenleme! Ev sahibi olmak isteyene 150 bin lira destek ödemesi!

Hükümet ev sahibi olmayanlara yönelik hazırladığı destek paketi kapsamında vatandaşların ev sahibi olma hayallerini yerine getiriyor. Destek paketi ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından geldi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik hazırlanan destek paketiyle vatandaşlara 150 bin TL’lik prefabrik ev ödemesi yapılacak.

Ev Desteklerinden Kimler Faydalanabilecek?

Prefabrik ev almak isteyenler bunun için Bakanlıktan destek ödemesi alabilmektedir. Bu destek ödemesi için bazı şartlar gerekmektedir. İşte bu şartlar:

· Prefabrik ev desteğinden faydalanmak isteyenlerin hanedeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3/1’inden düşük olması gerekmektedir.

· Hanedeki kişi başı gelir dışında yaşlı, engelli, tek ebeveyn, dul gibi özel şartlardan en az birine sahip olma şartı da aranmaktadır.

· Prefabriğin kurulacağı arsanın tam hisseli sahibi olmak da aranan bir diğer şart arasında bulunuyor.

· Ev destekleri vatandaşlara oturulamayacak seviyede eski ve bakımsız evler için yapılmaktadır. Yardım kapsamında prefabrik ev yardımı dışında betonarme yardımı, bakım-onarım yardımı gibi destekler de sağlanacak.

Prefabrik Evleri Avantajları

Prefabrik ev, günümüzde birçok kişinin tercih ettiği bir konut çeşididir. Prefabrik evler, hızlı kurulum süresi, düşük maliyeti ve yüksek kalitesiyle öne çıkmaktadır.

Prefabrik evler, önceden tasarlanmış modüler bir yapı sistemidir. Bu yapılar, fabrikada ön üretim yapılarak, daha sonra parçaların birleştirilmesiyle inşa edilirler. Prefabrik evlerin tasarımı, müşterinin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. Bu da, müşteriye, istediği şekilde bir konut yapma fırsatı sunar.

Prefabrik evlerin yapımı oldukça hızlıdır. İnşaat alanında geçirilen süre, geleneksel evlerin yapımına kıyasla çok daha azdır. Çoğu prefabrik ev, 1 ila 3 ay içinde tamamlanabilir. Bu, konut ihtiyacı olanların, hızlı bir şekilde bir ev sahibi olmalarına olanak sağlar.

Prefabrik evler, yüksek kaliteli malzemelerle yapılır ve üretim süreci sıkı denetim altındadır. Fabrikalarda yapılan ön üretim işlemleri sayesinde, malzeme israfı önlenir ve hatalar minimize edilir. Ayrıca, prefabrik evler, iklim koşullarına uygun olarak yapılabilmektedir. Böylece, deprem ve diğer doğal afetlere dayanıklı bir yapı elde edilir.

Prefabrik evlerin maliyeti de oldukça düşüktür. Bu evler, geleneksel evlerden daha az malzeme kullanarak yapılır ve işçilik maliyetleri de daha düşüktür. Ayrıca, yapım süresinin kısalığı, inşaat maliyetlerini de azaltır. Bu da, prefabrik evlerin maliyetinin düşük olmasına olanak sağlar.

Prefabrik evlerin avantajlarından biri de enerji verimliliğidir. Bu evler, modern inşaat teknolojileri sayesinde yüksek enerji verimliliği elde etmektedir. Böylece, ev sahibi, daha az enerji tüketerek, daha düşük fatura ödeme avantajı sağlayabilir.

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