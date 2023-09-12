Eğitime büyük değer verilen ülkemizde devlet yüksek öğrenim gören gençlerin karşılaştıkları zorlukları biliyor. Birçok öğrenci, özellikle de memleketlerinden uzakta okuyanlar, önemli mali yüklerle karşılaşmaktadır. Aileler üniversiteye giden çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamak istese de bu her zaman mümkün olmamaktadır. Bu yüzden, devlet bu öğrencilere destek sağlamak için devreye girdi. Bu girişimin bir parçası olarak, öğrenciler aylık mali yardım almaya hak kazanmaktadır.

Devlet, üniversite öğrencilerinin üzerindeki mali yükü hafifleterek, ekonomik geçmişleri ne olursa olsun herkes için fırsat eşitliği sağlamayı amaçlıyor. Bu destek, öğrencilerin sadece temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine odaklanmalarını da sağlıyor. Peki aylık 2.500 TL'lik destek ödemesi kimlere veriliyor? İşte ayrıntılar.

DESTEK ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?

Üniversite öğrencilerine yönelik destek Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koordine edilmektedir. Bu bakanlığa bağlı kilit kurumlardan biri olan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), öğrencilere burs ve kredi sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Öğrenciler üniversite eğitimlerine başladıklarında KYK'dan burs veya kredi almak için başvuruda bulunma imkânına sahiptirler.

KYK sistemi uzun yıllardır işlemekte ve öğrencilerin gerekli desteği almalarını sağlamaktadır. Her yıl belirli bir kontenjan belirlenerek öğrencilere burs olanaklarından yararlanma şansı tanınmaktadır. Burs almaya hak kazananlar, akademik yolculukları boyunca aylık ödemeler alırlar. Ayrıca devlet, başvuru yapmasına rağmen burs alamayan öğrencilere de destek oluyor. Bu gibi durumlarda burs miktarına eşdeğer aylık ödemelerle KYK kredisi kullandırılıyor. Öğrencilik süresince alınan bu aylık ödemeler, sonraki yıllarda iş gücüne katıldıklarında KYK'ya geri ödeniyor.

BURS HANGİ KOŞULLARDA ALINIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz günlerde burs almada öncelik tanınacak üniversite öğrencilerinin listesini yayınladı. Bu istisnai öğrenciler şunlardır: Şehit ve gazi çocukları, engelli öğrenciler, ebeveynleri vefat etmiş öğrenciler, yetimhane mezunları, Darüşşafaka Lisesi mezunları ve amatör milli sporcular.

Üniversite öğrencilerine devletin vermiş olduğu destek tutarı en son Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2.500 TL olarak açıklanmıştı.