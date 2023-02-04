Devlet taşın altına elini koydu! Yeni ÖTV indirimi geliyor! O tarihlerde ÖTV sıfırlanacak!

Son düzenlemelere göre araçlardaki ÖTV matrah eşikleri artırıldı. Bu nedenle bazı araçlarda indirim görülmekte. Yapılan düzenlemeler kapsamında yerli araçların yoğunlukta olduğu kategorilerde yapılan matrah artışı ile indirim sağlanmakta! Bu karar doğrultusunda yerli üretimin artacağı gözlenmekte. Yapılan bu değişiklik ile düşük gelirli olanlarında araç sahibi olması planlanmıştır.

Otomobil piyasasında hareketlilik gözlenmekte! ÖTV matrah eşiğine getirilen bu düzenleme olumlu etki yaptı. ÖTV ‘de düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanına geçirilmesiyle sektörde olumlu sonuçlar görülmeye başladı.

Düzenlemenin gelmesiyle otomobil fiyatlarında ciddi düşüşler görüldü. İnternette yer alan otomobil ilanlarında 350 bin TL civarındaki araçlarda 10 ile 15 bin TL indirim mevcut. Bir milyon lira kategorisindeki üst segment araçlarda ise 30 ile 40 bin TL arasında indirim gözlemlendi. Türkiye'de sırasıyla asgari ücret, EYT, taşeron, sözleşmeli, emekli ve memur zamları ile birlikte vatandaşın gündeminde otomobilde ÖTV indirimi kaldı. Artan sıfır araç fiyatları ve ikinci el piyasasında ki yükseliş sebebiyle vatandaşlar otomobil bulmakta zorlanmaya başladı.

Bu süreçte ise daha öncede sık sık gündeme gelen ÖTV'siz araç satışının seçim öncesinde gündemde yer alması bekleniyor. Konu ile ilgili bilindiği üzere CHP lideri Kılıçdaroğlu "Sırada ÖTV indirimi var" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile görüştürme gerçekleştirerek seçim öncesinde araçlarda ÖTV indiriminin de gelmesi bekleniyor.

Otomotiv sektöründen elde edilen kulis bilgilere göre ÖTV indiriminde Mart tarihi ön plana çıkacağı ifade ediliyor.

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