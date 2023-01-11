İşsiz Olanlara İŞKUR’dan Müjde Hemen İşe Yerleştirilebilirsiniz! 7.253 TL Yüksek Maaş Şartı Var

Türkiye’de son zamanlarda artan işsizlik sonucunda bazı kurumlar işçi ve işvereni buluşturuyorlar. İşsiz olan kişiler Türkiye’de İŞKUR gibi bir devlet kurum aracılığı ile istedikleri ve ilgi duydukları alanda iş bulabilmeleri de mümkün hale geliyor. Şu an için işsiz olan ve iş arayan vatandaşlara İŞKUR’dan yüksek maaşlı olarak iş teklifleri geliyor. 7.253 TL gibi yüksek bir maaş ile İŞKUR aracılığı sonucunda çalışma fırsatı yakalayan vatandaşlar işsizlikten kurtuluyorlar.

Üniversite mezunu ilkokul mezunu gibi birçok mezuniyet durumlarında işçi ve işverenin buluşturulduğu bir platform olan İŞKUR neticesinde kendilerine uygun bir iş bulmak oldukça kolay bir hale geliyor. Vatandaşların güvenilir bir iş yerlerinde çalışma fırsatı sunan İŞKUR çok yoğun bir şekilde işçi alımlarına devam etmekte. Özellikle çok yüksek maaşlı ve tam gün sigortalı olarak bir işe başlayarak çalışmak isteyen vatandaşlara yönelik sunulan bu imkân doğrultusunda başvuruda bulunmak gerekiyor. İŞKUR’a kayıt yaptırdıktan sonra kişinin istekleri doğrultusunda iş seçerek anlaşmaya varılması durumunda işe başlama fırsatı yakalanıyor.

7253 TL’ye Sigortalı İş Bulmak Artık Çok Kolay

Devletin işsiz olan vatandaşlara yönelik güvenli bir platform oluşturmasının ardından iş arayanlar artık çok kolay bir şekilde iş bulabiliyor. İŞKUR ve devlet aracılığı ile oluşturulan bu platformda işçi ve işveren arasında bir köprü vazifesi görülüyor. İŞKUR üzerinden güvenilir bir iş yerinde çalışmak isteyen vatandaşlar İŞKUR’a öncelikli olarak kayıt oluşturması gerekmekte. İŞKUR’a kayıt oluşturduktan sonra gerekli bilgiler ilgili alanlara giriliyor ve istenilen şehirde istenilen alanda meslek bulmak kolay bir şekilde elde ediliyor.

İŞKUR sadece güvenli ve sigortalı olarak çalıştırmak isteyen kurumları listeliyor. Vatandaş ise 7253 TL’ye ve sigortalı olarak güvenli bir iş yerinde çalışma fırsatı yakalamış oluyor. Türkiye’de üniversite mezunu ortaokul mezunu ilkokul mezunu gibi birçok mezuniyette ş fırsatı imkânı sunan İŞKUR alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda ise birçok kategoride 7.253 TL’ye sigortalı olarak açık iş ilanları sitede yer almakta. Bu ilanları incelemek için ve başvuru yapmak için İŞKUR’a yeterli olmak ve işveren ile randevulaşarak iş görüşmesine gitmek mümkün.