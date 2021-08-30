30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Devlet erkanı, Anıtkabir'e çıktı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Anıtkabir Özel Defteri’ne emanet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin emin ellerde olduğu yönünde ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dikkatleri üzerinde topladı. Ardından Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul etti ve salonda yer alan mülteci çocuk tablosu da dikkatleri çeken bir ayrıntı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Devlet erkanı Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi ve tebrikler kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar Kuvvet Komutanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ziyarete katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, büyük zaferin 99. yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de gerçekleşen tören sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana bina girişinde yapıldı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Mehmet Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri ve Üyeleri, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, YÖK Başkanı Erol Özvar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Akif Ekinci, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm general ve tüm amiraller, korgeneral ve koramiraller, tuğamiraller ve tuğgeneraller ile bürokratlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerini iletti.