Devlet duruma el koydu, 2. el otomobil satışına başladı: 48-98 bin TL'ye satılık ikinci el araç listesi

Araç sahibi olmak isteyenler için birçok yol sunuluyor. Fakat özellikle son yıllarda araç fiyatlarının çok artması sebebiyle insanlar araç alımını beklemeye almış gibi görünüyor. Tam da bu sırada yapılan açıklama ile birlikte devlet kurumları, birçok marka 2. el aracı satışa çıkardığını açıkladı. Yapılan bu açıklama ile araç almak için bekleyenler harekete geçti. Bu yapılan açıklamada yer alan satılık araçların fiyatları ve modelleri de açıklanmaya başladı. İşte bu araçlar ve modelleri…

Devlet 2. El Araba Fiyat Seçenekleri

İndirimli olarak satışa sunulan ve devlet kurumlarının 2.el araç olarak satmak üzere ilan verdiği araçların fiyatlarının çok uygun olduğu bilinirken bu araçların fiyatlarının ne kadar olduğu da merak ediliyor. Bu araçlardan birkaçının fiyatı şu şekilde sunuluyor:

· 2011 model Renault Symbol 100 bin TL

· 2019 model Ford Focus: 382 bin TL

· 2011 model Ford Focus MCA Titanium HB 220 bin

· 2010 model Hyundai Accent Era: 87 bin

· 2016 model Fiat Egea: 260 bin

· 2014 model FIAT Linea : 103 bin

· 2018 model Peugeot 5008 GT Line: 220 bin

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