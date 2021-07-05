Devlet Destekli Onay Verilecek, Bankalardan Son Dakika Duyurusu Yapıldı! Online Olarak, Hızlı Bir Şekilde 10.000 TL

Devlet destekli son dakika haberi geldi. Bankalar uzun bir aradan sonra düşük faizli kredi verecekler. Hangi bankalardan online kredi alınıyor merak edilirken, en kuvvetli bankalar hızlı bir şekilde onay vermektedirler. Bankalardan kredi başvurusu yapmak istediğinizde artık şubelere gitmeden de anında kredi kullanabilirsiniz. Bankalar kredi başvurusu yaptığınızda online olarak sadece ihtiyaç kredilerinde işlem yapmaktadır. Kullanacağınız kredi ihtiyaç kredisi ise sizde banka şubesine gitmeden hesabınıza bu parayı atabilirsiniz. Yalnız bu kredileri kullanmak istiyorsanız, başvuru yapacağınız bankada bir hesabınızın olması ve bu hesap üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Banka online olarak sadece kendi banka müşterilerine kredi vermektedir.

Kredi başvurusu yapacağınız zaman ayrıca banka kredi skorunuzun da iyi olması gerekmektedir. Eğer kredi skorunuz düşük ise ve bankada gecikmeli ödemeleriniz varsa maalesef kredi alamazsınız. Kredi başvurusu yapacağınız zaman ayrıca bankalarda icralık durumu olanlarda kredi kullanamazlar. Şimdi sizlere online kredi alabileceğiniz 3 banka hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Sizlerde bu bankalardan kredi başvurusu yaparak anında para ihtiyacınızı giderebilirsiniz.

Akbank Online Kredi Başvurusu

Akbank üzerinden online kredi başvurusu yaptığınızda kredi alacak olan müşterilerin Akbank Direkt uygulamasını kullanması gerekmektedir. Akbank online kredi başvurusu için bankanın müşterisi olmanız durumunda Akbank Direkt üzerinden veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler 10.000 TL’ye kadar krediyi aynı gün içinde kullanabilirler. Başvuru yaptığınızda kredi notunuza göre faiz oranı uygulanır ve bu faiz oranına göre belirlenen limitlerde kredinizi kullanabilirsiniz. Akbank online kredi başvurusu yaptığınızda bankaya gitmeden kredi kullanmanız mümkündür. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade yapılmaktadır.

QNB Finansbank Online Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden online kredi başvurusu yaptığınızda banka hemen onaylanan krediyi hesabınıza atacaktır. Bunun için bankanın internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL’ye kadar online kredi kullanabilirsiniz. Online kredi için banka sizden yüksek kredi notunuzun olmasını isteyecektir. QNB Finansbank üzerinden aldığınız bu kredilerde 36 ay vade ve dilerseniz 3 ay vadeyle erteleme imkanından faydalanabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka değerlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacaktır.

İş Bankası Online Kredi Başvurusu

Bir diğer hızlı online kredi veren bankalardan birisi de İş Bankası’dır. Bu bankadan da online olarak 10.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz. Üstelik gelir belgesiz, imzasız ve kefilsiz kullanacağınız bu kredilerde banka onay verirse hemen iş bankası hesabınıza parayı atabileceksiniz. Kredi başvurusu İş cep uygulamasına giriş yapılarak veya internet bankacılığına giriş yapılarak yapılmaktadır. Kredi alacağınız zaman başvuru için işlem yaptığınızda hemen değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda banka size uygun olan kredi faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar kredi kullanmanızı sağlayacaktır. Eğer iş cep üzerinden başvuru yaptıysanız ve krediniz onay almadıysa banka şubelerine giderek evraklarınız ile kredinizi kullanabilirsiniz.