21 Kasım 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 21 Kasım 2022 tarihinde duygusal ilişkilerinde hareketli zamanlar yaşayabilir ve bir süredir görmedikleri kişiler ile karşı karşıya gelebilir. Onlar için pazartesi gününde tavsiye edilen durum eski olayları ve kişileri kapatıp hayatlarında yeni bir sayfa açmaları olacaktır. Diğer taraftan bu hafta içerisinde son bir yüzleşme de gerçekleşebilecek olaylar arasında yer almaktadır.

Boğa burcu 21 Kasım 2022 tarihinde özel hayatları ile ilgili bazı problemler yaşayabilir ve önlerini görmek isteyebilir. Çocuk sahibi olan burç sahipleri çocuklarının sağlıkları, onların özel hayatları, okulları ya da bakıcısı hakkında sorunlar ile karşı karşıya gelebilir. Boğa burçları için pazartesi günü de tavsiye edilen durum çocuklarını dinlemeleri ve onlara inanmaları olacaktır.

İkizler burcu 21 Kasım 2022 tarihinde hiçbir şey için acele etmeyecek ve hayata akışına bırakacaktır. İltihaplar ve üreme organları ile ilgili sorun yaşayabilecek olan ikizler burçları yaşadıkları bu sağlık problemleri sebebiyle evde kalmaya özen gösterebilir. Diğer taraftan ikizler burçlarının hamile olması durumunda dinlenmeleri gerekmektedir.

Yengeç burcu 21 Kasım 2022 tarihinde arabalarının çıkaracağı masraflar ya da araba arızaları ile ilgilenebilir. Bunun yanı sıra hafta içinde araçlarıyla hız yapmaması gereken Yengeç burçları yurtdışı, mahkeme ya da iş gibi durumları ilgilendiren konular açısından imza atmamalıdır.

Aslan burcu 21 Kasım 2022 tarihinde bazı olaylar karşısında hayatlarında yeni bir döneme geçmek isteyebilir. Onlar için pazartesi gününde tavsiye edilen durum temkinli davranmaları ve dedikodudan uzak kalmaları olacaktır.

Başak burcu 21 Kasım 2022 tarihinde duygusal ilişkileri açısından karar niteliğinde bir gün geçirebilir. Bu süreçte özgürlüklerini ön planda tutacak olan burç sahipleri uzun süredir özel hayatlarında yalnızsa aşk konusunda şanslı bir hafta geçirebilir.

Terazi burcu 21 Kasım 2022 tarihinde sağlıklarına dikkat etmeli ve stresten uzak kalmalıdır. Yorgunluk ya da uykusuzluk çekebilecek olan burç sahipleri dualar ya da meditasyon müzikleri ile kendilerini iyi hissedebilir.

Akrep burcu 21 Kasım 2022 tarihinde eski sevgilileri ile karşı karşıya gelebilir ve bu durum bazı gerginliklerin yaşanmasına yol açabilir. Onlar için önerilen durum hayatlarının merkezine birini koymak istiyorlarsa acele etmemeleri olacaktır. Kısa bir süre içerisinde gizli saklı olayların açığa çıkacağı akrep burcu tarafından bilinmesi gereken bir bilgidir.

Yay burcu 21 Kasım 2022 tarihinde iş hayatlarında ve kariyerlerinde problem oluşturan bir döngüden geçiyorsa haklarını arayacaktır. Sağlık konuları ile ilgili de zorlandıkları bir dönemden geçecek olan yay burçları aile büyüklerinin yanında olacak ve onlarla temas içerisinde bir gün geçirecektir.

Oğlak burcu 21 Kasım 2022 tarihinde prosedürler, tayin ve eşya taşıma ile ilgili engeller ile karşılaşabilir. Herhangi bir sıkıntı yaşamaları durumunda oğlak burçları 3 ay içerisinde bu durumu çözecektir. Eşleri ile de sorun yaşamaları mümkün olan oğlaklar bu durumun kendilerini yormasına izin vermemelidir.