Asgari ücrette ve EYT'de son dakika yeni model müjdesi! Çift asgari ücret geliyor!

Bu görüşme öncesi Başkan Erdoğan ile Bakan Bilgin ve Nebati'nin yapacağı görüşmede asgari ücret konusunda bilgi alışverişi yapılacak. Asgari ücret takvimi ele alınırken, özellikle yeni model üzerinde durulması bekleniyor.

Asgari ücrette yeni model müjdesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in yeni bir çalışma yaptığını belirterek, "Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" demişti. Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz" sözlerini sarf etmişti. İşte merak edilen yeni modelin bugünkü toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu açıklamalar asgari ücretin daha kısa aralıklarla belirlenebileceği yorumlarına da yol açmıştı.

Asgari ücrete destek!

Asgari ücrete destek konusunun da toplantıda ele alınması bekleniyor. Bu yıl hayata geçirilen vergi desteğinin önümüzdeki yıl da devam edip etmeyeceği, prim gibi farklı destekler uygulanıp uygulanmayacağı konusunda da karar verilecek. Vergi desteğinin önümüzdeki yıl da sürmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, prim desteği sağlanırsa artışın bir kısmının buradan karşılanabileceği belirtiliyor.

EYT'linin beklediği düzenleme

Bugünkü toplantıda ele alınması beklenen konulardan biri de milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme. Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede Çalışma Bakanlığı'nın sona yaklaştığı açıklanmıştı. Aralık ayında Meclis'e gelecek düzenlemede gelinen nokta konusunda Başkan Erdoğan'a bugün bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin kapsamı, mali boyutunun toplantıda masaya yatırılacağı belirtiliyor. Ayrıca EYT düzenlemesi nedeniyle işverenlerin maliyetinin artacak olması nedeniyle sağlanacak destekler üzerinde de durulması bekleniyor.

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