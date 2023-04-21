Devlet destekli kampanya ile ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatabilirsiniz!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan borç kapatma kredisi kampanyası ile borçlarınızı kapatabilir, faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarından kurtulmak artık çok kolay! Kampanyaya başvuranlar, 37800-55000-87400 TL arasında bir borç kapatma kredisi seçeneği ile kampanyadan yararlanabilir. 24 ay ya da 36 ay vade seçenekleri ile destek ödemeleri gerçekleştirilebilir. Kampanyaya katılan kişiler hemen aynı gün içinde destek ödemesi alabilmektedir.

Başvurularınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kampanya ile ilgili tüm detaylar bankaların web sitelerinde yer almaktadır.

Kredi borçlarınızdan kurtulmak ve daha az faiz ödemek için kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya, kamu bankaları ve özel bankalara destek vererek nakit ihtiyacı olan vatandaşların borçlarını kapatabilmesi için düzenlenmiştir.

Başvuru için sadece birkaç adım gereklidir. Öncelikle bankanın web sitesine girerek, başvuru formunu doldurmanız gerekir. Başvuru formunda kişisel bilgileriniz, borç tutarı ve tercih ettiğiniz vade seçeneği yer alır. Başvuru formu tamamlandıktan sonra banka yetkilileri başvurunuzu değerlendirerek onaylayacak veya reddedecektir.

Kampanyaya katılmak için belirli bir kredi puanı şartı yoktur. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar kampanyaya başvurabilirler. Ancak borç kapatma kredisi için başvuruda bulunanların, daha önce aldıkları kredi kartı ve ihtiyaç kredilerini düzenli bir şekilde ödemiş olmaları gerekmektedir.

Kampanya ile yüksek faiz oranlarından kurtularak borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Kampanyaya katılmak için bankaların web sitelerine giriş yaparak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaç kredisi borçlarınızdan kurtulmak artık çok kolay!