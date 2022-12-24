Devlet destekli duyuru yapıldı! Son dakika, Emekli ’ye 4 Günde Ödenecek Para!

Emekli iseniz ve gün içinde nakit ihtiyacınız varsa, başvuru üzerine sağlanacaktır. Ziraat Bankası, Vakıf Bankası ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar için hayata geçirilen uygulama ile vatandaşların nakit ödemeleri ile buna karşılık gelen faiz ve kredi ödemeleri, internet bankacılığı uygulamaları üstünden aynı gün gerçekleştiriliyor. Acil nakit ihtiyacınız varsa, başvurabileceğiniz herhangi bir kamu bankasına gün içinde bu krediler için düşük faizli işlem için başvurun.

Ziraat Bankası Vakıf Bankası ve Halkbank'tan emekli maaşı alan vatandaşların başvuru yaparken kullanabilecekleri bu kredilerden yararlanabilmeleri için banka müşterisi olan tüm vatandaşlar 5 dakikada sonuç alacak ve genel kredi ödemeleri yapılacak. Resmi web sitesi Emekli kampanyalarında faaliyet gösteren vatandaşların emeklilik hesapları üzerinden dört gün içerisinde yapılan tüm başvurular ile kredi ödemeleri aynı gün içerisinde tarafınıza ödenecek ve onaylanan bu krediler hesaba alacak kaydedilerek kullanılacaktır. Kredi işlemlerinden yararlanan vatandaşlara nakit kredi ödemeleri de kendilerine en yakın banka şubesinden yapılan tüm işlemler için bankanın mobil uygulaması üzerinden aynı gün içerisinde ödenmektedir.

Emeklilik hesabı üzerinden gelir belgesi olmaksızın 10.000 TL ile 50.000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak ve onay almak isteyen tüm vatandaşlar için banka tarafından aynı gün kredi kullanımı ve belirlenen yönergeler dâhilinde işlem gerçekleştirilebilecektir. Banka şubesine gitmeden genel kredi ödemeleri yapılır.