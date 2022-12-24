Yılbaşından Sonra Ne Doğalgaza Ne Elektriğe Ne Benzine Zam Yok!

Bakan Dönmez, "Benzin fiyatıyla ilgili bu soruyu uzun süredir yanıtlıyoruz. Arkadaşlar şu anda çalışıyor ve ilk değerlendirmelere göre yılbaşında zam yok. İnşallah yakında takvimi açıklayacağız. " Bakan Dönmez, duruma ilişkin son durum enerji izlemesini de sunarak, şöyle devam etti: "Şu anda odaklandığımız yerler, daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler, çünkü bunlar potansiyel olarak güçlü ve iyi alanlardır. Ancak araştırmalarımızı Orta Anadolu, Ege Denizi ve Doğu Anadolu'ya odaklayacağız. Ortaya çıkan verilere göre işlem yapacağız. Daha önce Adana'da petrol ve gaz bulunacağına kimse inanmazken, Adana'nın keşfiyle yeni bir sayfa açıldı.

Bakan Sönmez; Aktif gelişmelerin yaşandığı Karadeniz'i belki de kimse düşünmedi. Biraz araştırma yapmadan bu soruya kesin bir cevap verilmesi mümkün değildir. Ama Türkiye için kara ve deniz bölgelerimizin her birini potansiyel araştırma alanları olarak görüyoruz ve değerlendirmeler yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dönmez, senenin başından sonra artması beklenen doğalgaz ve elektrik kullanımına ilişkin söylemlerde bulunmuştur. Sayın Dönmez, "Yılbaşında doğalgaz ve elektrik için ayrıca zam eklenmeyecek" dedi. 2023'teki asgari ücretin talep miktarını düşünürken, asgari ücretin gelecekte başta enerji olmak üzere pek çok hizmete artıp artmayacağını merak ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılbaşından sonra doğalgaza ve elektriğe zam yapılacak mı?" Sorusunu kısaca hayır olarak yanıtladı.