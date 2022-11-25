Devlet Destekli Doğalgaz ve Elektrik Faturası! Doğalgaz ve Elektrik faturasına gelen müjde!

Doğalgaz ve elektrik faturasına gelen zamanlar vatandaşları oldukça üzdü. Vatandaşların beklediği o müjde geldi. Durumu olmayan vatandaşların doğalgaz ve elektrik faturaları için yapacağı e-devlet başvurusu ile gerekli yardımın yapılacağı açıklandı. Doğalgaz ve elektrik faturası desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların ne yapması gerektiği ve hangi şartların olması gerektiği bilgisi duyuruldu.

Doğalgaz ve Elektrik Desteğinden Nasıl Yararlanılır, Şartları Nelerdir?

Doğalgaz ve elektrik desteğinden faydalanmak için bazı şartlar bulunuyor. Şartları karşılayan vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yaparak bu talebine karşılık buluyor. Bunların başında Türk vatandaşı olmak geliyor. Doğalgaz hizmeti verilen bir beldede ikamet ediyor olmak ve başvuru zamanı içerisinde başvuru yapmakta bunlardan biri. Ayrıca evinde doğalgaz hattının olması ve destek almak isteyen kişi ile faturanın aynı kişi üzerine olması gerekiyor.

Bunları sağladıktan sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfından belge verilmesi gerekiyor. Bu şartları da sağladıktan sonra vatandaşlar doğalgaz desteği almaya hak kazanıyor.

Doğalgaz İçin Verilen Bütçe Miktarı

Bu bütçe aile içerisindeki kişi başına düşen gelir ile hesaplanıyor. Bu durum 450 TL ve aşağısı olan vatandaşlarda aylık 1.250 TL, 450 TL üstü ile 911,15 TL ve altında olan vatandaşlara 1.100 TL, 911,15 TL üstü ve 1.372,30 TL ve altında olan vatandaşlara 950 TL, 1.372,15 TL üstü ve 1.833,45 TL arasında olan vatandaşlara da 850 TL destek sağlanıyor.