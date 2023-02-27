Devlet destekli anında ödeme: SGK onay verdi, İsteyenler hemen alacak

Sgk destekli olarak kullanabileceğiniz yeni kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların devlet destekli olarak alacakları kredilere hem kamu bankaları, hemde bazı özel bankalar yapıyor. Garanti Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada, SGK destekli olarak sizlerde 100 bin TL'ye kadar garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi alabiliyorsunuz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara verilecek olan bu kredilerden, nakit kredi ödemeleri uygun faizlerle hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olarak kredi ödemeleri yapılır ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılmaktadır. Garanti Bankası üzerinden destekli kredi almak istiyorsanız, en yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi aynı zamanda kredi başvurularınızı internet uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz.

Kamu Bankası

Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerini banka müşterisi olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi olarak alabilmektedir. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar dahilinde işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşların devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilmeleri için maaş müşterileri olmaları gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra uygun faizlerle ne kadar kredi onay alacağınıza hemen görebilirsiniz. 50000 TL'ye kadar sizlere 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak sizlere kredi imkanları sağlanmaktadır. Kamu bankaları üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurularında, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması gerekmektedir.