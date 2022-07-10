Devlet Destekli 5000 TL Ödeme Verilecek! Bayramdan Sonra 1 Hafta İçinde Verilecek!

Devlet destekli olarak 5000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gelir belgesiz ödeme yapılacağı açıklandı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, nakit imkanından faydalanmak istiyorlarsa devlet destekli olarak verilen bu 5000 TL'ye bireysel olarak katılabiliyor. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman alabilmektedirler.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak için banka hesabınızın olması ve daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmanız gerekmektedir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, internet bankacılığı uygulaması üzerinden 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilir ve onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde hesabına yatırabilir. Ziraat Bankası şubelerine giderek ve internet sitesi üzerinden de başvuru yapma imkanı sizlere sunulmaktadır. 5000 TL'ye kadar kullanacağınız bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Devlet bankası olan VakıfBank Halkbank üzerinden de başvuru yaparak, 5000 TL'ye kadar devlet destekli olarak kredi kullanmanız mümkün. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan kişilerin bireysel ihtiyaç kredisi olarak alabilecekleri bu nakit kredi kampanyasına katılabilmeleri için banka şubelerine gitmelerine gerek kalmayacak. Vakıfbank ve Halkbank, internet bankacılığını kullanarak sizlerde devlet destekli olarak verilen bu 5000 TL kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.