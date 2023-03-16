Devlet destekli 0.49 faizli nakit kredi, Hangi bankalardan verilecek? Duyuru 3 bankadan yapıldı

0.49 faiz oranları ile birlikte 3 kamu Bankası tarafından başlatılan yeni kampanyanın duyurusu paylaşıldı ve nakit kredi ödemesi alacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte bu krediler verileceği açıklandı.

0.49 faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsanız ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu Kredi kampanyalarına katılarak dilediğiniz zaman ödeme alabilecek ve ihtiyaç kredisini hesaplarınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

Devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak kredi almak isteyen vatandaşların bu Kredi kampanyalarına katılabilmeleri için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hesabı olması veya maaş müşterisi olması durumunda Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve 0.49 faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verileceklerdir.

Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de yapılan bu Kredi başvurularında ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte verilirken bankalar üzerinden kredi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar 0.49 faiz oranları ile birlikte kredi alabilmeleri için daha önce kamu bankaları üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olması gerekiyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde bu Kredi kampanyalarına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız 0.49 faiz oranları ile birlikte işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara hemen 100.000 TL'ye kadar da krediyi ödemeleri gerçekleştirilecek olan diğer kampanyalar mevcut bulunmaktadır.

0.49 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere kamu bankaları sadece 5.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek bu limit üzerindeki diğer kredilerde ise kendi banka faiz oranlarında uygulayacaklardır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halk Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek ve başvurularını gerçekleştirmek için internet sitelerine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup işlem yapabilir ve kredi kullanabilmektedir.