Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla devlet desteği ödemelerine zam yapılacağını duyurdu. Temmuz ayından itibaren milyonlarca kişiye fayda sağlayan sosyal yardım ödemeleri artık zamlı olarak gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zam detaylarını da tek tek açıkladı ve başvuruların yarın başlayacağını duyurdu. İşte zam haberine ilişkin şartlar ve detaylar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 Temmuz zammıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına %25 oranında zam kararı alındı. Bu zam sadece emekli ve memur maaşlarını değil, aynı zamanda devletin ödediği sosyal yardımları da kapsamaktadır. Maaş artışıyla birlikte memur maaş katsayısına göre belirlenen sosyal yardımlara rekor düzeyde bir artış gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu zam haberiyle sosyal yardım alan vatandaşlara müjde verdi. Devlet desteği ödemeleri, memur maaş kat sayısı oranında artırıldı. Peki, sosyal yardımlara ne kadar zam geldi? İşte sosyal yardım şartları ve zamlı ödemelerle ilgili detaylar.

Temmuz ayı sosyal yardım ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen zam oranlarıyla arttırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla zam haberini duyurdu. Engelli maaşı, evde bakım maaşı ve yaşlılık aylığı gibi ödemeler de arttırıldı. Yeni zamlı ödeme miktarları da açıklandı. Buna göre, %70 ve üzeri engelli bireylere ödenecek yeni maaşlar 2.811 TL, %40-69 arası engelli bireylere ödenecek yeni maaşlar 1.874 TL ve 65 yaş üstü vatandaşlara ödenecek yeni maaşlar ise 2.348 TL olarak belirlendi.

Zamlı sosyal yardım ödemeleri Temmuz ayından itibaren hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılacak.

Devlet desteği almak için belirli şartlar bulunmaktadır. En önemli kriter, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olmasıdır. Ancak yardım ödemeleri için özel şartlar da mevcuttur. Örneğin, engelli maaşı almak için belirli bir engelli raporuna sahip olmak gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret ederek aranan şartları detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Devlet desteği ödemelerinde yapılan zam, ihtiyaç sahibi vatandaşlara daha fazla destek sağlamayı hedeflemektedir. Bu zam sayesinde sosyal yardım alan vatandaşlar, maddi olarak rahatlamış olacaklar. Başvuru ve detaylar için ise ilgili bakanlık veya resmi internet sitesi üzerinden bilgi alabilirsiniz.