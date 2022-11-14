Devlet desteği bombası az önce açıklandı! Skoda Kasım ayı ÖTV muafiyetli fiyat listesi! 325 bin TL’ye Scala

325 bin TL’ye Scala... Devlet desteği bombası az önce açıklandı! Skoda Kasım ayı ÖTV muafiyetli fiyat listesi! Bilindiği gibi araç piyasası çok durgunlaşıp alım satım yapılmaz bir duruma gelmişti. Bunun olmasının en önemli sebebi yabancı araçlardan alınan yüksek ÖTV miktarı idi. Zaten yüksek olan miktarın yüzdesi daha da artırılmıştı. Bunun üzerine piyasadaki istenmeyen durum oluşmuştu.

Bir de bu olumsuz artışa hızlı bir artış gösteren döviz kurları eklenmişti. Dövizin artışı ile araçların fiyatı nerede ise erişilmez duruma gelmişti. Bu durumda araç yenileyemeyen taşımacılık sektörü gibi bireysel araç kullanıcıları da etkilenmişlerdi.

Bu sorunun çözümü yene devletten geldi. ÖTV miktarının araç fiyatlarına yüzde seksenin üzerinde yük olmasından hareket edilerek ağır engelli vatandaşlara ÖTV muafiyetli araç satışlarına izin verildi. Bu araçlar arasında beğendiğiniz model varsa hemen almak için bu fırsatlardan yararlanmak için adım atın.

ÖTV Muafiyetli Araç Satışı Nedir?

ÖTV muafiyetinden ne yazık ki herkes faydalanamıyor. Sadece ağır özürlü ve özrü yüzde doksan üzerinde olan kişiler faydalanabilmektedir. Bunu belgelemeleri şartı ile ÖTV muafiyetli araç satın alma hakları bulunmaktadır. Bu şartı yerine getiremeyenler ise ne yazık ki alım fiyatına ÖTV eklenerek alım yapabilir.

Engelli vatandaşların aldıkları bu araçlar bir yakınları tarafından kullanılır. Yani özel olarak kullanımı başka bir şahsa devredilemez. Amaç engellinin yaşamının daha kolaylaştırmaktır.

Aynı zamanda bu araçların yeni olma zorunluluğu bulunmaktadır. Beş yıl süre ile satışı olmaması gerekmektedir. Hak kesinlikle engelli vatandaşın kullanılması amacı ile verilmiş olup bunu kullanarak haksız kazanç olanağına izin verilmemektedir.

ÖTV Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır?

Bu raporun alınması için engellinin özel bir hastane olmamak kaydı ile tam donanımlı bir hastaneye başvurarak heyet raporu alması şartı vardır. bu rapor ile başvuru yapılmaktadır.

Alınan Sağlık Heyeti raporunda tüm engel ve rahatsızlıkları yüzde doksan ve doksanın üzerine çıkmalıdır. Aynı zamanda raporda ağır engelli ibaresi bulunması gerekmektedir. Ancak bu şekilde ÖTV ödenmemiş bir yeni araç alma hakkına sahip olunmaktadır.

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